Aislamiento permitió reducir 74% los casos de COVID-19: López-Gatell

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, respondió a las críticas al manejo de la pandemia de Covid-19 en México, al asegurar que “hay personas empeñadas en no ver las evidencias de un modelo teórico en el mundo”.

“Se conforman con poco y comparar con lo que no ha sido no basta, por comparar la proyección de lo que hubiera ocurrido con lo que está ocurriendo“, respondió.

El funcionario destacó que gracias a las medidas tomadas por el gobierno se redujeron los casos que “con inacción hubieran sido 38 mil 773 casos; la proyección con las medidas que se tomaron es de 11 mil 212 y el reporte actual indica 10 mil 263 casos“.

López Gatell presentó una gráfica con una comparación de escenarios en la que se indicó que “hay una disminución del 74% de los casos”, lograda gracias a la intervención gubernamental.

“Hay personas que parecen empeñadas en no ver las evidencias de un modelo teórico en el mundo. Este es el marco referencial de la OMS en el plan global de preparación y respuesta, que se estableció en 2005″.

Sin embargo, aclaró que “esto no quiere decir que la epidemia se pare de un día a otro o que la epidemia no aumente. Las enfermedades infecciosas tienen un crecimiento exponencial, un crecimiento acelerado, no es lineal, sino se van multiplicando, hasta que llegan a un momento cumbre”,