AICM continúa con mismo protocolo anticovid pese a nueva cepa

Hasta el momento no se han tomado nuevas acciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para evitar contagios masivos, luego de que el Reino Unido diera a conocer de una nueva cepa del coronavirus SARS-CoV-2.

“En este momento como tal para la cepa no hay un protocolo distinto hasta nuevo aviso, seguimos trabajando como ya lo traíamos con las directrices internacionales, en concreto la Organización Mundial de la Salud y la Organización de Aviación Internacional, que es muy puntual en la utilización en el cubrebocas, la sana distancia, la utilización de gel antibacterial, el cuestionario de riesgo y el control de aforos”, explicó Santiago Argüero de Buen, Gerente de Comunicación Social del aeropuerto capitalino.

Puntualizó que todos los pasajeros, procedentes de cualquier lugar, pasan por un filtro sanitario de origen y en caso de alguna sospecha, no se les permite viajar.

Está tarde, los pasajeros del vuelo 243 de la aerolínea British Airways que aterrizó a las 18:45 horas procedente de Londres, ingresaron por la terminal 1 con las medidas básicas para evitar contagios.

“Estábamos a punto de no venir, porque cancelamos en agosto y no decidimos cancelar esta vez, ahorita no sé que vaya a pasar, espero no me cancelen mi vuelo de regreso”, comentó Francia Doniz, ciudadana mexicana que radica en Europa.

El avión que aterrizó esta tarde en la capital del país, procedente de Gran Bretaña, llegó al 50 por ciento de su capacidad; al tocar suelo mexicano se aplicaron medidas más estrictas de prevención.

Fuente: Excélsior