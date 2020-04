“Afortunadamente caída de la economía no fue mayor”: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que “afortunadamente la caída de la economía no fue mayor” pues según datos del Inegi solo fue de 1.6 en el primer trimestre de este 2020, en comparación con el trimestre anterior.

“El Inegi da a conocer el porcentaje de caída del trimestre, algunos pronosticaron que iba a ser mayor la caída y afortunadamente no fue así: 1.6 con relación al trimestre anterior. Hay otro dato que yo también considero bueno, les hablaba de la recaudación en los cuatro meses de este año estamos arriba en recaudación en términos reales”.

Además, reiteró que no contratará deuda ante la pandemia del coronavirus o COVID-19.

“Tenemos una estrategia, ya decidimos no recurrir a deuda, decidimos no aumentar impuestos, decidimos no aumentar el precio de las gasolinas y decidimos fortalecer la política de austeridad republicana, ser mucho más estricto en el combate a la corrupción y decidimos apoyar más a la población, destinar más fondos para créditos y acciones de bienestar para la gente”.

Afirmó que con los créditos que está entregando su gobierno a pequeños empresarios, más impulsar la industria de la construcción se inyectarán recursos para reactivar la economía y dure menos la caída.

“Mínimo para mañana viernes ya 80 mil pequeños empresarios en sus cuentas, ya sus créditos, el lunes comenzamos, a partir del lunes yo creo que será el doble, 40 mil al día y así vamos a inyectar mucha recursos, con qué propósito para que logremos un efecto de V que la caída sea de poca duración y que haya rápido un rebote, fortaleciendo el consumo, la capacidad de compra, que haya dinero para poder comprar y poder reactivar pronto la economía, esto apoyado de un impulso especial a la construcción”.