Afores, a revisión pasando pandemia

Una vez que se supere la emergencia por el COVID-19, el gobierno federal revisará el modelo de las afores, ya que, si no se actúa, los trabajadores que se comiencen a jubilar a partir de 2024 recibirán menos de lo que ahorraron, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario criticó la privatización de las pensiones de los trabajadores, iniciada durante el sexenio de Ernesto Zedillo, y subrayó que el tema es

preocupante, por lo que requeriría, inclusive, un rescate del gobierno federal.

Asimismo, cuestionó el acuerdo al que llegaron el brazo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID Invest) y el Consejo Mexicano de Negocios para otorgar créditos a 30 mil mipymes nacionales al año.

“No me gusta mucho el modito de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes… ¿Cómo que se hace un acuerdo y que ahora Hacienda lo avale? ¿Y qué?, ¿nosotros estamos aquí de floreros?”, expresó.

Subrayó que estará pendiente de los apoyos a las empresas, ya que no permitirá mayor endeudamiento para el país.

Se revisará situación de las afores, advierte

El Presidente indicó que los trabajadores que se retirarán a partir de 2024 se verán afectados en sus jubilaciones.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que, una vez superada la emergencia por COVID-19, se revisará lo que se hizo en el periodo neoliberal de privatizar los ahorros y las pensiones de los trabajadores.

“Hay que buscar una solución, porque, si no se actúa, los trabajadores, sobre todo los que se van a empezar a jubilar a partir de 2024, van a recibir menos de lo que ahorraron. Eso es un tema preocupante; por ejemplo, eso requiere de un rescate”, puntualizó el mandatario.

Ante el hecho de que a partir de la contingencia los bancos han permitido a los trabajadores sacar dinero de su afore, indicó que es decisión de cada trabajador analizar si le conviene o no y ver su situación futura también, la cual representa un problema de origen para perjudicar a los trabajadores que se tiene también que revisar.

Por ello, insistió que su compromiso es revisar la situación en la que se encuentran.

“Vamos a ver lo de las afores, es un compromiso que tengo, que no porque a mí ya no me va a afectar, o sea, ya no voy a estar en el gobierno, lo voy a dejar eso, tenemos que buscar una salida más adelante, porque esto precisamente lo inició (Ernesto) Zedillo, esto de las afores; entonces, va a empezar a afectar a partir de 2024 hacia adelante”, subrayó.

17 de mayo, regreso de actividades

La reactivación económica y social del país será paulatina, cuidadosa y con nuevos hábitos adelantó el Presidente, al señalar que hasta el momento de la epidemia por el COVID-19 en el país no ha sucedido “nada extraordinario” fuera de lo pronosticado por los científicos y médicos.

Desde la óptica presidencial, si todo marcha bien, como hasta ahora, el 17 de mayo de este año algunos de los municipios en el país podrían recobrar su normalidad y el 1 de junio el resto del territorio nacional haría lo mismo.

Incluso consideró factible que el 1 de julio entre en vigor el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá.

