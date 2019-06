Advierten por incertidumbre y desaceleración en la economía

El empresario, Rodolfo Garza, indicó que se siente una desaceleración, incertidumbre y mucha cautela por parte de los inversionistas en todo el país.

“En general hay una sensación de incertidumbre, no se han definido las estrategias adecuadas federales, aunque por ahí se están haciendo propuestas para hacerlas llegar al presidente de la República a través de diferentes consejos, espero que las escuche”, dijo.

Agregó que como empresarios están comprometidos con México y quieren que tenga crecimiento de 4 a 5%, aunque ahorita dijo están preocupados por el relanzamiento del pronóstico que ahora se estableció en 1%.

Sin embargo, reconoció que ahorita está en estado de incertidumbre ante unas reformas que se hicieron en México a la Ley de Asentamientos Humanos, toda vez que permite al inquilino tener posesión de la casa pague o no pague su crédito, no se le puede desalojar y ante ellos los créditos bancarios-Infonavit genera la institución bancaria decida mejor no entrar en estos créditos.

-Vanguardia-