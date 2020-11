Advierte López Obrador que se combatirá la toma de casetas

La toma de casetas en el país es un delito en contra del pueblo de México porque se le roba a la gente y no al gobierno, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador al advertir que de manera permanente se combatirá esta mala práctica organizada en algunas ocasiones por personas “con malos antecedentes”.

“Es algo indebido, ilegal, es toda una provocación, no hay ninguna razón, no se defiende ninguna causa justa, es lucro, es como el huachicol y le están robando al pueblo, no le están robando al gobierno, el presupuesto no es del gobierno no es de los funcionarios, el presupuesto es dinero del pueblo, los funcionario sólo somos administradores del dinero del pueblo”, explicó a los medios de comunicación este lunes.P

Al demandar a quienes incurran en estas conductas dejar perpetrarlas, López Obrador alertó a las personas que son contratadas por los orquestadores del daño al pueblo a no hacerles caso debido a que no son dirigentes de movimientos sociales ni legítimos porque en muchas ocasiones amenazan a los conductores y se encuentran armados.

“No a la delincuencia común, no a la delincuencia organizada, no a la delincuencia de cuello blanco, cero corrupción, cero impunidad (…) por si no lo saben, hay organizaciones que tienen malos antecedentes y que están hasta armados y asaltan a los automovilistas, los amenazan, eso no se puede permitir y no es temporal”, informó en la conferencia matutina.

Agregó que debe de quedar claro que “el presidente” de México no roba y combate la corrupción en todos sus niveles para financiar el desarrollo del país.

Fuente: Excélsior