Advierte AMLO: “se acabaron los tiempos en que los jueces eran intocables”

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó este martes que seguirá presentando más quejas contra jueces pues aseguró que ya se acabaron los tiempos en que los jueces eran “intocables”.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal agradeció que Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), haya respondido a su carta, en donde le solicita que se investigue a juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien concedió amparos para frenar la entrada en vigor de su reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.

“Yo agradezco mucho al presidente de la Suprema Corte, al ministro Arturo Zaldívar porque me respondió y aceptó nuestra queja. Él es al mismo tiempo, presidente del Consejo de la Judicatura y ese es el organismo que tiene que atender este asunto, si considera llevar a cabo una investigación, pero ya está en el organismo adecuado, ya está en manos de los consejeros de la Judicatura, que es lo que quiero y lo voy a seguir haciendo en todos los casos, porque son muchos”, dijo el mandatario.

“Antes decía yo el PoderJudicial era como “El Castillo de la Pureza” nunca se castigaba a un juez, a un magistrado, a un ministro (…) Claro que no es intromisión al Poder Judicial y somos respetuosos de la autonomía, de la independencia de los jueces pero ellos no pueden ser intocables, ya se acabó aquello de que no se puede tocar al intocable”.

Y agregó: “No vamos a dejar de denunciar la corruptela en el caso de los contratos de la industria eléctrica, y lo de Pemex y de otras instituciones del Estado. Tenemos que defender el interés general y además es defender a los ciudadanos, defender la pueblo”.