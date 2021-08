Advierte AMLO que permanecerán precios máximos de gas; no vamos a ser rehenes, dice

El presidente Andrés Manuel López Obrador, advirtió a los gaseros que permanecerán los precios máximos establecidos por la Secretaría de Energía (Sener), luego de que distribuidores y comisionistas se fueran a para en el centro del país.

“No vamos a ser rehenes de quienes buscan nada más provecho personal. No es que ayer hicieron este paro y ya se va a quitar el precio máximo no, no. Son medidas que tenemos que llevar a cabo en beneficio del pueblo, en beneficio de la gente”.

El mandatario indicó que la decisión de establecer topes al precio del gas es emergente y transitoria y se debe a que han seguido aumentando, pese a que otros insumos como la luz o las gasolinas se han mantenido por debajo de la inflación.

Además, dijo, los precios se revisarán semanalmente.

“Porque los distribuidores están abusando es está decisión que se tomó de precios máximos. Se hace un análisis, no es un asunto arbitrario, se hace el análisis de costo a cuánto vende Pemex, cuánto les cuesta operar, incluso qué utilidad pueden tener, justa, razonable y así se fija, pero quieren seguir cobrando más y esto afecta a la gente”.