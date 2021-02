Adultos mayores no necesitarán credencial de Inapam, aprueban diputados

La Cámara de Diputados aprobó eliminar el requisito para los adultos mayores de contar con la credencial del Inapam para acceder a derechos como transporte gratuito, descuentos, preferencia en realizar trámites, entre otros. Con ello, se perfila la desaparición de dicha identificación.

Por unanimidad de 439 votos a favor, el Pleno aprobó una reforma al artículo 28 de la Ley de los Derechos de las personas adultas mayores, con la cual cualquier persona mayor a 60 años podrá acceder a los beneficios del Instituto Nacional de las Personas Mayores (Inapam) y otras normas vigentes solamente con presentar alguna credencial oficial como el INE, la credencial de jubilado o pensionado, u otra que acredite su edad.

“Entonces, si algún adulto mayor no presenta su credencial del Inapam, simplemente no puede recibir los beneficios que por derecho se les otorgan a los adultos mayores. En consecuencia, esto se convierte en una violencia institucional, toda vez que, aunque cuentan con credencial del INE que acredita a la persona, su dirección, además valida su edad y cuenta con fotografía impresa, pero por no contar con la credencial del Inapam, no puede recibir los beneficios a que tiene derecho”, señala el dictamen.

Por: El Heraldo de México