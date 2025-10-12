Adoptan a ‘Cereza’ y ‘Cerecito’, perritos sobrevivientes del incidente de pipa en Iztapalapa

‘Cereza‘, perrita sobreviviente del incidente de una pipade gas LP en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, fue oficialmente adoptada.

Tras la tragedia que dejó 31 personas muertas, la perrita fue acogida por la organización rescatista Huellitas, amor sin fronteras ‘Ana Silvia Díaz F.’

‘Cereza‘ presentaba desnutrición, anemia, quemadurasde segundo y tercer grado en varias partes del cuerpo y estaba embarazada.

Derivado de la explosión de la pipa de gas LP, la perrita tuvo un parto prematuro por cesárea en el que dio a luz a cinco cachorros, cuatro de los cuales murieron.

‘Cereza‘ y ‘Cerecito‘, como fue bautizado el cachorro sobreviviente, se recuperan satisfactoriamente a un mes de la tragedia.

Huellitas, amor sin fronteras ‘Ana Silvia Díaz F.’ informó que ambos perritos permanecerán en la veterinaria para su recuperación.

Ella (‘Cereza’) está mejorando muchísimo. (‘Cerecito’) es un ángel, es todo un guerrero”, refirió.

Asimismo reveló que los perritos no serán puestos en adopción toda vez que se quedarán en la fundación.

Con información de López-Dóriga Digital