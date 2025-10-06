Adán Augusto, Monreal y “Andy” ya no estuvieron en primera fila en el mitin de Sheinbaum

El senador Adán Augusto López Hernández y el secretario de Organización de Morena, Andy López Beltrán, quedaron relegados en segunda y tercera fila durante el discurso de Claudia Sheinbaum en el Zócalo de la Ciudad de México.

En la primera fila, debajo del templete y antes de las rejas de protección, estuvieron los gobernadores del país; detrás de la vaya se encontraba Adán Augusto López, a un costado del senador Manuel Velasco.

Una fila detrás estuvo Andy López Beltrán, quien sacó su teléfono para grabar a la mandataria cuando pasaba por la línea donde estaban los gobernadores; se sentó al lado de Luisa María Alcalde, presidenta de Morena.

Ambos morenistas se saludaron, muy sonrientes, cuando llegaron al evento y tomaron sus respectivos lugares, lejos de donde podían saludar de mano a la mandataria.

Cabe recordar que en el evento del pasado 1 de septiembre, que se realizó al interior de Palacio Nacional, también se sentaron lejos de las primeras filas.

En cuarta fila se encontraba el senador Adán Augusto López Hernández, señalado por los vínculos de su ex secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez, con el grupo criminal de «La Barredora» y ahora por su situación fiscal.

Y Andy López Beltrán, hijo del exmandatario Andrés Manuel López Obrador, fue sentado hasta la quinta fila.