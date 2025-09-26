Adán Augusto aclara ingresos millonarios: herencia, ganado y litigios

El coordinador de Morena en el Senado de la República, Adán Augusto López, aseguró que son falsos los señalamientos de presuntas irregularidades en su declaración patrimonial.

En conferencia de prensa este viernes 26 de septiembre de 2025, López Hernández calificó dichos señalamientos como “un nuevo ataque de la derecha conservadora”.

“Una campaña mediática que desde luego va más allá de una campaña en contra de mi persona, es una campaña que pretender socavar el movimiento de la 4T y a quienes estamos”, indicó desde su oficina en la Cámara de Senadores.

El también exgobernador de Tabasco envuelto en la polémica de su exsecretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez, líder de la organización criminal La Barredora, detalló que su patrimonio y sus ingresos están en orden sin ningún tipo de irregularidad.

“La información que presentaron ayer, a todas luces es falsa (…), es una manipulación lo que presentaron ayer”, puntualizó el legislador mostrando documentos oficiales del SAT de sus declaraciones fiscales de ejercicios anteriores.