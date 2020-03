Acusan a Piedra por mentiras y omisión; consejero José de Jesús Orozco renuncia a CNDH

Rosario Piedra Ibarra ha incurrido en mentiras, omisiones, ilegalidades, autoritarismo y hasta en la violación de derechos humanos en el interior de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que preside desde noviembre del 2019, explica detalladamente José de Jesús Orozco, en la carta entregada al Senado, donde renuncia a su cargo como integrante del Consejo Consultivo de la CNDH.

Integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM y expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José de Jesús Orozco es el séptimo integrante del Consejo Consultivo que renuncia, por lo que ese organismo tiene ahora sólo tres de los 10 miembro que debe tener por ley.

En la carta, cuya copia posee Excélsior, revela que Piedra Ibarra hizo público un “extrañamiento” al defensor Michael Chamberlin, “como miembro del Consejo Consultivo, sin tener facultades legales para ello y sin darle previo derecho de audiencia y defensa, en franca violación a sus derechos humanos”.

Revela que el Consejo Consultivo no aprobó ni la forma ni la elección de John Ackerman y Sara Lovera como integrantes del Comité Técnico de selección de los candidatos a consejeros del INE, con lo cual evidencia que Rosario Piedra mintió.

Relata que el Consejo Consultivo envió una carta a Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de

Diputados y coordinador de Morena, para explicarle que “el Consejo Consultivo no desarrolló ni aprobó los criterios a que se refiere dicho oficio con motivo del nombramiento de dos de las personas integrantes del Comité Técnico de Evaluación para la Elección de Consejeras y Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral”.

Y José de Jesús Orozco añade que “con independencia de la pérdida de confianza que dicho actuar me genera, cabe señalar que quien esto escribe no aprobó ni jamás habría aprobado los respectivos criterios emitidos por la titular de la CNDH por considerarlos restrictivos de derechos”.

En la carta del ahora exconsejero, que contiene tres anexos, para hacer un total de 14 hojas, dice que Rosario Piedra ha violado la ley al no convocar a las reuniones bimestrales del Comité Técnico del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura; no ha definido la estrategia para la prevención y erradicación de la tortura; no ha nombrado a los visitadores, pero además se abstuvo de definir una estrategia para la prevención y erradicación de la tortura.

Además, tiene insuficiencia de las medidas de protección para las personas y familias migrantes; insuficiencia de las medidas de protección para periodistas y personas defensoras de derechos humanos y se abstuvo “de tomar las medidas necesarias para garantizar la protección del derecho a la salud y el abasto de medicinas a personas que requieren atención prioritaria”.

Fuente: Excélsior