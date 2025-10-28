Acusan a director del DIF de Hidalgo de matar a edil

Por el delito de homicidio calificado en contra del alcalde de Pisaflores, Miguel Bahena (PVEM), se dictó prisión preventiva oficiosa contra el director del Sistema DIF de ese municipio, Johny “N”, así como contra César “N”, involucrados en la causa penal 2080/2025 y señalados como autores intelectual y material del crimen.

A ocho días del asesinato del edil de esa demarcación ubicada en la Sierra Gorda de Hidalgo, autoridades policiales dieron a conocer la detención de dos personas relacionadas con este homicidio.

Una de ellas es Johny “N”, quien se desempeñaba como director del DIF y había sido detenido el pasado 21 de octubre en la comunidad de El Pemoche, municipio de Landa de Matamoros, en el estado de Querétaro, junto con una mujer identificada como Hannia “N”.

El exfuncionario fue arrestado por elementos de la Policía de Querétaro, quienes les localizaron un arma de fuego sin los permisos correspondientes. En ese momento, su proceso continuó en libertad.

Sin embargo, posteriormente se ejecutó una segunda detención por parte de la Procuraduría de Justicia de Hidalgo, por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo.

Ambos fueron trasladados a Hidalgo, donde ya se realizaba la investigación sobre su posible participación en el homicidio del alcalde de Pisaflores. Este día se informó que Johny “N” y César “N”, —quien ya había sido detenido previamente como autor material—, se encuentran bajo investigación por este hecho criminal.

Se conoció que César, al enterarse de la aprehensión del Johny, confesó que éste habría participado como autor intelectual del crimen.

Los tres detenidos —“la mujer, únicamente por narcomenudeo y portación de arma de fuego”— fueron puestos a disposición de la jueza Arely Sánchez Lazcano, ante quien la agente del Ministerio Público, Karla Esquivel Acuña, formuló la imputación.

En el caso del director del DIF, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional de 144 horas, por lo que la continuación se realizará el 30 de octubre. No obstante, la juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

En tanto, el presunto autor material fue vinculado a proceso y se fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Conflicto con hermano del edil, el móvil

La principal línea de investigación apunta a un conflicto personal entre Johny y el hermano del alcalde, lo que habría derivado en el asesinato de Miguel Bahena.

El pasado 20 de octubre, el edil se encontraba en el domicilio de su hermano, donde sostenían una reunión familiar.

Pero al arribar a su domicilio particular, ubicado en la colonia La Estancia, Miguel Bahena ya era esperado por dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes le dispararon en cinco ocasiones. Pese a recibir atención médica inmediata, el funcionario falleció en el lugar.

Nombramiento temporal

Este lunes se informó que, durante la sesión de la Asamblea Municipal, y en cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, se decidió la designación del secretario general, Antonio Robles Ramírez, como encargado temporal del despacho para atender los asuntos pendientes y urgentes del gobierno municipal.

El delegado nacional del Partido Verde, Avelino Tovar, dijo que la postura oficial del instituto político se dará a conocer luego de una reunión con las autoridades judiciales. Agregó que, tras la designación de Antonio Robles, se determinará si el cargo recaerá en el suplente del alcalde.

Con información de El Universal