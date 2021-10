Acusan a Cuauhtémoc Blanco de amenazas tras denuncia

El presidente del Colegio de Abogados de Morelos, Enrique Paredes, presentó una nueva denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado en contra del gobernador Cuauhtémoc Blanco y su vocero Alexander Pisa, ahora por amenazas.

El 13 de septiembre, el litigante interpuso una denuncia ante la misma instancia contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco y un círculo cercano de tres familiares y funcionarios por ocultamiento del origen, propiedad y destino millonario de recursos a través de la triangulación de cuentas bancarias.

Tras esa denuncia, el abogado refirió que existieron referencias y hechos intimidantes.

“Presenté la denuncia contra el coordinador de Comunicación Social del Estado (Alexander Pisa) y el gobernador (Cuauhtémoc Blanco) por las amenazas, al primero por realizarlas mediante cuentas falsas de Twitter y al segundo por las declaraciones hechas el 16 de septiembre cuando dijo que no me vaya a hacer un ‘auto-atentado’ , que no me fuera a ocurrir un accidente”, dijo el abogado a REFORMA.

La denuncia fue interpuesta ayer ante la Fiscalía Anticorrupción y detalla que Pisa utiliza una cuenta falsa a nombre de Alonso Villanueva.

El 16 de septiembre esa cuenta publicó: “Ayyy mi @paredesenrique ya párale con tu página te estas descontrolando, bueno desde que te están pagando para enfrentar a todos para sacar raja, lo entiendo, pero te estás arriesgando mucho no?”

“Lo cual por supuesto me preocupa y ocupa para presentar la denuncia haciendo responsable a Cuauhtémoc Blanco, Alexander Pisa y a todas las personas que he denunciado por actos de corrupción”, argumentó Paredes en su denuncia.

Cuauhtémoc Blanco y un círculo cercano de tres familiares y funcionarios fueron denunciados ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado por ocultar el origen, propiedad y destino millonario de recursos a través de la triangulación de cuentas bancarias.

La denuncia incluye al medio hermano del mandatario, Ulises Bravo, quien influyó en diversos temas de gobierno sin ser funcionario y quien actualmente dirige el Partido Encuentro Solidario (PES) en Morelos.

También figuran en la denuncia Edgar Riou Pérez, primo y secretario particular del mandatario, y Jaime Tamayo Godínez, amigo del exfutbolista y apoderado de la marca “Cuauteminha”.

En junio de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) detectaron una red de lavado de dinero y cuentas millonarias en el entorno de Cuauhtémoc Blanco.

Además el exfutbolista, dijo el abogado en otra denuncia, hizo trampa en los requisitos legales para gobernar en Morelos porque acreditó su residencia con documentos falsos.

En una ampliación el abogado documentó ahora la probable comisión del delito de ejercicio ilícito de servicio público.

La Fiscalía Anticorrupción abrió la carpeta de investigación FECC/478/2021-09 por ambos señalamientos.

Paredes está a la espera de ratificar la denuncia por amenazas para que la Fiscalía abra otra carpeta de investigación.

Información tomada de: Agencia Reforma