Acusa Monreal rebelión de órganos autónomos contra el presidente

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, denunció un “complot” de los órganos autónomos constitucionales como el INE en contra del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

En la presentación de su libro “Nulidades y Procedimientos Sancionadores en Materia Electoral” llamó a cerrar filas con el presidente para consolidar la transformación del país, construir instituciones que le sirvan a México y cambiar aquellas que sólo sirvieron para el saqueó y el enriquecimiento ilegal.

Acompañado de 12 senadores de Morena, Monreal apuntó que México vive momentos difíciles, en los que el presidente resiste los embates de diferentes actores políticos de oposición e, incluso, una rebelión de órganos constitucionales.

El senador insistió que se equivoca quien afirma que la entrega de tarjetas a cambio de votos no constituye un ilícito, pues desde hace un par de meses la Constitución Política establece que el uso de los programas sociales con fines electorales es un delito grave.

“Y se equivoca, no sólo porque usurpa funciones que no le corresponden, se equivoca porque deprecia la Ley y porque no sólo es una conducta antijurídica es delito grave”, comentó Monreal.