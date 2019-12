Acusa CCE que EU tiene demandas ‘extremas’ en el T-MEC

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) difundió un comunicado en el que acusó que el gobierno de Estados Unidos presentó recientemente propuestas de enmienda al Tratado entre México, EU y Canadá (T-MEC) en materia laboral, las cuales calificó como “extremas”.

De acuerdo a lo indicado por el organismo empresarial, las iniciativas presentadas por la parte estadounidense son completamente inaceptables, pues afirman que de ponerse en marcha podrían generar afectaciones severas a la competitividad en México.

De la misma forma, el desplegado del consejo encabezado por Carlos Salazar Lomelín, detalla que las propuestas de enmienda del nuevo tratado comercial, buscan afectar las cadenas de suministro que fueron creadas en la región, desde hace 25 años.

Asimismo, se expone que dan la bienvenida a los cambios que buscan fortalecer el T-MEC, como la solución al problema del establecimiento de paneles en el marco del mecanismo de solución de controversias Estado-Estado.

No obstante, advirtieron que las demandas en materia laboral generan gran preocupación, pues también da la impresión de que algunos actores estadunidenses están tratando de presionar para que no haya un acuerdo, por lo que no debe ser una ruta a seguir por ningún motivo.

Además, se indica que el Gobierno mexicano debe dar su apoyo para que se puedan generar contrapropuestas en aras de mantener una postura firme a favor de la defensa de la competitividad del país, ya que resaltaron, “el respeto a la soberanía de México no es negociable”.

Cabe destacar que el acuerdo fue firmado por México, Estados Unidos y Canadá hace casi un año, sin embargo el trabajo legislativo estadounidense ha entorpecido el proceso de ratificación, al manifestar desacuerdos en temas ambientales y laborales más fuertes.

Sdp Noticias