Acuerdan reconvertir centros Teletón para afrontar al COVID-19

Esta mañana autoridades federales y estatales firmaron un convenio con la Fundación Teletón para reconvertir y utilizar 24 Centros Teletón para atender la pandemia por Covid-19.

En Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la muestra de solidaridad por parte de la fundación en este momento en el que se han confirmado 36 mil 327 casos y 3 mil 573 decesos por el coronavirus en el país.

“Es una muestra de solidaridad de esta fundación que encabeza Fernando Landeros. Es parte de la suma de voluntades de cómo estamos trabajando en unidad para enfrentar la pandemia y salvar vidas de esa forma, con humanismo y solidaridad”, aseveró.

Al respecto, el presidente de la Fundación Teletón, Fernando Landeros, informó que se pondrán a disposición de las autoridades federales y estatales un total de 140 mil metros cuadrados para la atención de la emergencia sanitaria.

Destacó que la reconversión de los Centros del teletón es un logro de los millones voluntarios que han donado a la fundación, por lo que “cada hora” hay avances de este acuerdo.

“Nos duele cerrar los centros porque son más de 30 mil niños que se atienden, pero, por otro lado, en cada ladrillo hay mucho amor depositado por mexicanos y no podían quedarse vacías, no podíamos cerrar los centros y esperar a regresar a la normalidad.

“Si hoy no podíamos atender a los niños había que tratar de sumar y complementar las labores y poner ese granito de arena en cuanto a la infraestructura”, aseveró previo a la firma del acuerdo con el secretario de Salud, Jorge Alcocer, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo.

Los centros que hasta el momento han sido reconvertidos y que estarán a cargo de los gobiernos estatales, así como del IMSS e ISSSTE son los siguientes:

CRIT Coahuila-Centro ambulatorio de toma de pruebas de Covid-19

CRIT Chiapas-Centro de atención psicológica post Covid

CRIT Durango-Centro de Consulta externa para diagnóstico de Covid

CRIT Edomex (Tlalnepantla)-Hospital con 158 camas para pacientes no Covid

CRIT Hidalgo-Hospital no Covid

CRIT Occidente (Guadalajara)-Hospital Covid de atención respiratoria

CRIT Michoacán-Centro de Consulta externa ambulatoria para pacientes no Covid a través del 40% de la infratructura

CRIT Sonora- Centro operativo de vigilancia epidemióloga

CRIT Veracruz-CAME para pacientes no graves post-Covid

CRIT Baja California Sur-Hospital de atención temprana para pacientes Covid leves o moderados que presentan factor de riesgo

CRIT CDMX-Hospital de atención temprana para pacientes Covid-19 con síntomas leves o moderados que presentan factor de riesgo

CRIT Guanajuato- Hospital de atención temprana para pacientes Covid-19 con síntomas leves o moderados que presentan factor de riesgo

CRIT Guerrero-Hospital con 60 camas para pacientes no Covid

CRIT Nezahualcóyotl- Hospital de atención temprana para pacientes Covid-19 con síntomas leves o moderados que presentan factor de riesgo

CRIT Oaxaca-Hospital infantil no Covid

CRIT Puebla- Hospital de atención temprana para pacientes Covid-19 con síntomas leves o moderados que presentan factor de riesgo