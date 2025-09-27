Acude morenista señalada por EU a acto de Sheinbaum en BC

Araceli Brown, diputada morenista ligada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a ‘La Mayiza’, facción del Cártel de Sinaloa, estuvo en el informe estatal de la Presidenta Claudia Sheinbaum en Baja California.

En medio de la investigación a gobernantes del Estado, la legisladora, quien portaba un vestido color rosa, fue vista bailando al ritmo de la canción de «La Chona».

«¡Araceli!», gritaron varios de los reporteros, para lograr que ella se acercara, pero Brown solamente levantó la mano y mandó un beso.La Presidenta Sheinbaum tardó 45 minutos más de la hora fijada para el inicio de su evento en Baja California, pero éstos fueron bien aprovechados por los políticos locales.

Quienes se pasearon por el evento y llegaron temprano, fueron los políticos que desean sobresalir en las próximas elecciones: Julieta Ramírez y Armando Ayala, ambos senadores morenistas, y aspirantes a la Gubernatura, Jaime Cantón, ex Secretario Particular de la Gobernadora y Presidente actual del Congreso local.

