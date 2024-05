Activan onceava contingencia ambiental en lo que va de 2024

La contingencia ambiental por ozono número once en lo que va del año se activó esta tarde en el valle de México, luego de que a las 15 horas se registraron concentraciones máximas de ozono de 160 ppb en la estación Pedregal y 155 ppb en la estación Centro de Ciencias de la Atmósfera, ubicadas en las Alcaldía Álvaro Obregón y Coyoacán.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que el sistema de alta presión que ha afectado el centro del país y la estabilidad atmosférica asociada, se fortalecieron el día de hoy, presentando intensidad fuerte a partir del mediodía, además de provocar cielo despejado, temperaturas superiores a 30 grados Celsius e intensa radiación solar sobre el Valle de México.

Explicó que estos factores, junto con el viento débil y de dirección variable, propiciaron el estancamiento de los contaminantes y la formación de ozono, alcanzando concentraciones de Muy Mala calidad del aire.

La fase 1 de contingencia ambiental que se aplica, establece la puesta en marcha del Hoy no circula ampliado, por lo que el viernes no circularán los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2, los de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico en su placa sea 1, 3, 5, 7, 9 y 0, así como los de hologramade verificación 00 y 0, engomado azul, terminación de placa 9 y 0

También se establece que la Refinería “Miguel Hidalgo” de Tula, Hidalgo, no operará a más del 75 por ciento de capacidad del total de proceso, disminuyendo la capacidad de combustión en calentadores a fuego directo y calderas en plantas de proceso y fuerza.

Asimismo establece la reducción del 30 por ciento del consumo de combustóleo en la Central Termoeléctrica “Francisco Pérez Ríos” en Tula, Hidalgo.