Abuelito que ofrecía en la calle sus clases de matemáticas obtiene trabajo

Hace unos días se hizo viral el caso de Don Guillermo, un abuelito que salió a las calles de la CdMx con una pancarta en donde ofrecía clases de matemáticas ya que no tenía trabajo, hasta ahora. Gracias a la foto que una joven subió a Facebook, el señor pudo encontrar una fuente de ingresos, además de que una fundación decidió regalarle una computadora nueva.

Después de que Don Guillermo se volviera viral, la ayuda para este maestro no tardó en llegar y fue así que la fundación Cadena de Sonrisas A.C decidió apoyarlo. A través de una transmisión en vivo en Facebook, se dio a conocer que el abuelito ya tiene trabajo.

En el video, Don Guillermo contó lo sorprendido que estaba tras todos los mensajes que recibió tras la publicación que se hizo viral en redes sociales.

“Estoy sorprendido por la difusión que me han dado. No sabía que me iban a tomar la foto y subirla a las redes sociales, yo sólo salí a buscar trabajo”, dijo el maestro.

Don Guillermo mencionó que él hizo una manta con sus datos y que gracias a una muchacha que se acercó a él comenzó a recibir llamadas en donde le pedían informes sobre las clases de matemáticas.

“Mandé a hacer una manta y le puse un palo de escoba y me fui al primer semáforo cerca de mi domicilio (…), llegó un coche rojo y una señorita me dijo que me iba a sacar una foto y le di un volante con mi teléfono”.

“Comencé a recibir llamadas que me decían que me habían visto en Facebook, me sorprendí porque no tengo computadora y no sé manejar Facebook”, contó Don Guillermo.

El abuelito contó que tiene 80 años y que aunque tuvo la oportunidad de entrar a la UAM de Iztapalapa, no pudo terminar sus estudios, sin embargo, comenzó a trabajar como maestro de matemáticas, una profesión que le apasiona.

