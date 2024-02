“Absolutamente nadie” está por encima de la Ley: Inai a AMLO 

Adrián Alcalá, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), aseguró que “absolutamente nadie” puede estar por encima de la ley después de que el presiente Andrés Manuel López Obrador minimizara el haber revelado datos de la periodista Natalie Kitroeff, corresponsal del New York Times.

Recordó que todos los servidores públicos deben de cumplir con la Ley General de Protección de Datos Personales y respetar la confidencialidad de los datos personales, que incluye el número telefónico.

El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó este viernes el haber revelado los datos de la periodista Natalie Kitroeff al asegurar que se trata de un asunto de autoridad moral y política.

“¿Y qué hacemos con la Ley de Transparencia, señor Presidente?”, se cuestionó al mandatario.

Por encima de esa Ley está la autoridad moral, la autoridad política y yo represento a un país y represento a un pueblo que merece respeto, que no va a venir cualquiera, porque nosotros no somos delincuentes, tenemos autoridades moral, no va a venir cualquier gente, que porque es del New York Times y nos va a sentar en el banquillo de los acusados, eso era antes”, respondió López Obrador.