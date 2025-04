A un año y medio de Otis, Acapulco ya recuperó 75% de su oferta hotelera

A poco más de un año y cinco meses del paso del huracán Otis, que devastó la ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, ese destino turístico del Pacífico mexicano muestra una recuperación de 75.55% en su oferta de cuartos de hotel disponibles, prácticamente todos reconstruidos con recursos propios ante la falta de apoyos del gobierno.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Turismo Municipal, en 2023, antes del azote del huracán Otis, había 19,600 habitaciones y según el presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA), José Luis Smithers Jiménez, actualmente hay ya en operación 15,004.

“Vamos muy bien, la gente ha trabajado arduamente, levantando sus propiedades con toda dignidad”, dijo.

En octubre de 2023, había 280 hoteles en ese destino turístico guerrerense y actualmente ya hay funcionando 268, lo que equivale a 95.71% de la oferta hotelera que había antes del azote del histórico ciclón.

Al 1 de marzo pasado y según las cifras de la Secretaría de Turismo del gobierno del estado, había 13,908 habitaciones ya totalmente habilitadas de 265 hoteles.

Comparando las cifras de 2023 con las de 2025, llama la atención que hasta el 1 de marzo pasado había dos hoteles más de los que había antes del paso de Otis en la zona de Acapulco Diamante y cuatro más de los que había en Pie de la Cuesta, mientras que en Acapulco Dorado, antes había 102 y a marzo ya operaban 99, es decir sólo faltaban cuatro para igualar el número de 2023, mientras que en lo que se conoce como el Acapulco Tradicional antes había 115 hoteles y a marzo operaban 97 por lo que faltaban 18 para tener una cifra similar a la de 2023. Esta última es la zona donde la recuperación ha sido más lenta.

Del total de la oferta de cuartos, al 1 de marzo pasado, 48.51% se encuentra en Acapulco Dorado, 25.63% en Acapulco Diamante y 23.52% en Acapulco tradicional mientras que un 2.34% en Pie de la Cuesta.

Faltan dos años para que el destino se recupere

En entrevista, Smithers Jiménez estimó que, en la zona de Acapulco Diamante, la recuperación de la infraestructura turística tardará alrededor de dos años más, debido a que hubo afectaciones considerables en hoteles, condominios e infraestructura pública y todavía hace falta trabajo de rehabilitación por hacer, sobre todo en los condominios.

Mucha de esa oferta estaba hipotecada, por lo que sus propietarios han enfrentado dificultades para reunir los recursos para volver a poner en condiciones de recibir a los viajeros esas instalaciones, explicó.

De acuerdo con el empresario, los hoteles de la zona Diamante ya están levantados y prácticamente ya en funcionamiento. En la zona dorada faltan tres hoteles y en la tradicional hay varios que se están rehabilitando.

Subrayó que, hasta ahora, no hay reportes de hoteles en los que la intención sea no volver a abrir.

En ese sentido, indicó que la reconstrucción total de Acapulco dependerá de la celeridad con la que las empresas aseguradoras apoyen a sus clientes, cuyas propiedades resultaron severamente llamadas por Otis.

No hubo apoyos del gobierno para reconstruir hoteles

El líder hotelero llamó la atención en que la reconstrucción de la infraestructura hotelera ha sido prácticamente con recursos propios de los empresarios del ramo, porque no fueron sujetos de apoyo del gobierno.

“No hay argumentos, simplemente dan largas, y largas como siempre y los empresarios no pueden estar esperando; tienen que actuar en consecuencia para que todo este perfectamente bien”.

Según el gobierno municipal, el huracán Otis “ocasionó pérdidas materiales por 16,000 millones de pesos; afectaciones del 80% a la infraestructura hotelera, más de 200,000 viviendas, restaurantes, bares, agencias de viaje, supermercados, establecimientos comerciales, casas-habitaciones, instalaciones educativas, clínicas y hospitales; a su vez graves daños a la infraestructura eléctrica, telefónica y demás comunicaciones; lanchas y yates de recreo, a los servicios públicos urbanos, entre otros bienes turísticos”.

La misma fuente refiere que según el recuento realizado por la Secretaría de Bienestar del gobierno federal, resultaron afectados 47,627 establecimientos mercantiles.

AHETA: gobierno federal no comparte planes de reconstrucción

Por otra parte, Smithers Jiménez afirmó que el gobierno no ha explicado a los empresarios, al menos a los hoteleros, en qué consiste el programa Acapulco se transforma contigo.

El pasado 16 de enero, durante una visita al puerto, la presidenta, Claudia Sheinbaum, firmó el decreto para la creación del Centro Integral para el Programa Acapulco se Transforma Contigo, el cual tendrá una inversión de alrededor de 8,000 millones de pesos, comenzando en 2025 con un fondo inicial de 800 millones de pesos para impulsar acciones de mantenimiento menor y mayor a cargo del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) con el objetivo de generar inversiones en ese destino turístico.

Entre los proyectos que se realizarán, se encuentran acciones para garantizar que el sistema de aguas de la región funcione de manera óptima.

Según el gobierno federal, tras el paso de los huracanes Otis y John, de octubre de 2024 a enero de 2025, se invirtieron 7,000 millones de pesos en 3,000 kilómetros de carreteras; 67 puentes y la entrega de apoyos directos a cerca de 150,000 personas.

Según el subsecretario de Turismo, Sebastián Ramírez Mendoza, mediante la implementación del Acapulco se Transforma Contigo, Acapulco y Coyuca se convertirán en un Centro Integralmente Planeado (CIP).

Se establecerá un polígono de 3,510 hectáreas con vocación turística, por lo que la federación, a través de Fonatur, asumirá la prestación y el financiamiento de los principales servicios urbanos y la rehabilitación de la infraestructura.

En 2025, se realizará la rehabilitación mayor de vialidades y accesos públicos a playas, soterramiento de instalación eléctrica, modernización del alumbrado público, instalación de mobiliario urbano y embellecimiento de la ciudad.

Durante este año, se invertirán 240 millones de pesos para la recuperación de las áreas verdes, limpieza de calles y playas; iluminación de banquetas y vialidades, entre otros servicios urbanos.

La Comisión Nacional de Agua (Conagua), invertirá 7, 940 millones de pesos en los siguientes seis años para la construcción de tres pozos radiales; para la rehabilitación de los acueductos; del sistema de rebombeo; la modernización de 16 plantas de tratamiento de agua residual; de los colectores y cárcamos de rebombeo; así como para el fortalecimiento de la infraestructura contra inundaciones y se dará mantenimiento a las presas existentes.

Los turistas responden

En 2022, el año anterior a la devastación de Acapulco por Otis, recibió a ocho millones 172,730 turistas que dejaron una derrama económica de 62,656 millones de pesos. Ese año la ocupación hotelera promedio fue de 47.6%.

Ese año, el aeropuerto de Acapulco atendió a 694,438 pasajeros nacionales y 58,253 internacionales para un total de 752,691.

En tanto, la terminal de cruceros recibió un total de 13 embarcaciones con un total de 8,51 turistas y 6,159 tripulantes, para un total de los 14,201 visitantes por ese medio de transporte.

En 2023, de acuerdo con cifras de la secretaría de Turismo federal, Acapulco cerro el año con un registro de dos millones 980,762 visitantes es decir 63.53% menos de los que recibió en 2022.

Si tomamos en cuenta las cifras, tal como las difunde el gobierno del estado, entre el 15 de octubre de 2021 al 15 de octubre de 2022 Acapulco recibió ocho millones 100,200 turistas; entre el 16 de octubre de 2022 y el 15 de octubre de 2023 fueron ocho millones 179,509 y entre el 16 de octubre de 2023 y el 15 de octubre de 2024 fueron dos millones 823,3427.

Eso quiere decir que en el último periodo recibió cinco millones 347,172 millones menos que el año previo.

En el periodo 2021-2022 en referencia, 99.31% de los visitantes fueron nacionales; en el 2022-2023 94.48% y en 2023-2024 constituyeron 95.53%.

En materia de derrama económica en el periodo entre el 15 de octubre de 2021 al 15 de octubre de 2022 Acapulco recibió 46,169.3 millones de pesos; entre el 16 de octubre de 2022 y el 15 de octubre de 2023 fueron 46,121.8 millones de pesos y entre el 16 de octubre de 2023 y el 15 de octubre de 2024 bajó a 15,758.4 millones de pesos, Eso quiere decir 64.84 % menos en el último periodo respecto al inmediato anterior.

Se espera que, en este periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, Acapulco registre una ocupación hotelera superior al 80%.

Acapulco fue por los turistas a mercados de México y el mundo

Por su parte, la directora operativa del Fideicomiso para la Promoción Turística de Acapulco, Aida Patricia Pérez Pérez, explicó que, tras el impacto de los huracanes, Otis y John, las autoridades de los tres niveles de gobierno y el sector privado implementaron una estrategia para reactivar el turismo.

“Se han realizado eventos de alto impacto como conciertos; eventos deportivos, como el Abierto de Tenis y el Spartan, que, para este año, cambió de sede al Parque Papagayo, lo cual ayudó a activar la economía de la zona dorada de Acapulco”.

Además, se han venido reactivando rutas aéreas; la llegada de cruceros y caravanas de promoción nacionales y viajes de familiarización con prensa y touroperadoras.

Expuso que, durante 2025, se implementa una campaña conjunta con el gobierno del estado y del municipio para promover este destino en Monterrey, Guadalajara y Puebla y próximamente se realizarán caravanas de promoción y eventos en la Ciudad de México.

En el ámbito internacional, hubo presencia de Acapulco en las ferias de FITUR, en Madrid, España, ANATO en Colombia y próximamente se asistirá al SITV en Canadá.

La funcionaria afirmó que la respuesta de los mercados ha sido positiva. Puso como ejemplo de ello que se rebasaron las expectativas de llegada de viajeros en la temporada vacacional de Invierno, obteniendo una afluencia de 514, 605 visitantes y una derrama económica de 3,201 millones de pesos. “Guerrero obtuvo una ocupación hotelera de 76.04%, en promedio general”.

Con información de El Economista