A prueba, tratamiento de antivirales contra covid

Un tratamiento que emplea los fármacos Nitazoxanida y Favipiravir se encuentra en la fase dos de su desarrollo en México. La investigadora Tania Smith Márquez, que trabaja en este estudio, señaló que este procedimiento ayuda a bajar la carga viral de los pacientes y, por lo tanto, mitigar los contagios.

Tania Smith Márquez, maestra en farmacobiología, señaló que estos fármacos son antivirales que se usaban originalmente para tratar otras enfermedades. La Nitazoxanida es un antiparasitario, y el Favipiravir se desarrolló en Japón para atacar cepas resistentes de influenza.

¿CÓMO FUNCIONAN?

El tratamiento tiene una duración de siete días y es oral. El Favipiravir inhibe al virus en el momento de replicación. El virus se mete a las células, se copia a sí mismo muchas veces y luego se libera de la célula para salir a infectar otras células. El Favipiravir lo que hace es evitar que el virus pueda copiarse a sí mismo.

Por otro lado, la Nitazoxanida evita que el virus sintetice en su cápsula, que es una envoltura que tienen los virus y que les permite salir de la célula a infectar a otras.

Estamos buscando una combinación que es una técnica que se usó mucho en la farmacobiología. Consiste en que en lugar de dar una dosis muy alta de un solo fármaco, se dan dosis más bajas que tienen diferentes mecanismos de acción y así se ataca a las enfermedades desde dos puntos diferentes”, explicó la investigadora.

LAS VENTAJAS

Entre las ventajas que enlistó Tania Smith Márquez se encuentra que el tratamiento disminuye la carga viral en el paciente, lo que permite que los contagios se desaceleren. Además, al ser oral, el paciente no tiene que acudir al centro médico a que le subministre un fármaco intravenoso. Al no acudir al hospital también se controla que no pueda contagiar a más personas.

Por otro lado, señaló que estos fármacos son más baratos que otros que se están probando para el Sars-cov-2. Estos medicamentos son proporcionados por dos laboratorios, el mexicano, Siegfried Rhein que donará la Nitazoxadina y uno indio, Strides Pharma, que proporcionará el Favipiravir.

Aclaró que el tratamiento solo es factible para la etapa temprana de la infección, aproximadamente en los primeros siete días de contagio, pues es cuando se puede atacar al virus para que no se propague al resto del organismo. “El Nitazoxanida y el Favipiravir son el agua que apaga el fuego antes de que el paciente se queme todo. Una vez que se quemó el agua ya no sirve y hay que curar la quemada”, ejemplificó.

EL ESTUDIO

El estudio está en su fase dos. Está auspiciado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Cinvestav (Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional), la University College London y la Universidad de Liverpool, de Inglaterra, así como los laboratorios antes mencionados.

La prueba con pacientes de diagnóstico temprano durará seis meses, se empleará tres meses para el análisis de los resultados y otros tres para la publicación de los resultados, por lo que, aproximadamente, el estudio durará un año.

