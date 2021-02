A nosotros nos tomó cinco días resolver crisis de gas; Texas sigue en ello, presume López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a México le tomó sólo cinco días resolver el problema del abasto de gas que provocó diversos apagones en el país, mientras que Texas -afectado por una atípica tormenta invernal-, dijo, aún no encuentra solución.

La declaración la hizo el mandatario durante el acto de inauguración de unidades de turbogás aeroderivadas en La Paz, Baja California Sur, en donde destacó el trabajo de obreros y técnicos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“¿Cuánto tiempo nos llevó a nosotros resolver el problema? Cinco días, cinco días, por el trabajo de obreros, de los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad.

“Lamento mucho lo que está pasando en Texas, pero todavía ellos no resuelven su problema; nosotros lo enfrentamos bien”, aseguró.

López Obrador incluso dijo que se tomaron “decisiones anticipadas”, pues antes de que estallara la crisis ya había una reunión de emergencia entre la CFE y la Secretaría de Energía, quienes lo consultaron para utilizar más combustóleo y echar a andar otras planas con otros combustibles.

Por otra parte, el presidente llamó a “recoger las lecciones que nos deja esta crisis”, en donde señaló que, a su juicio, a Texas le ha costado más resolver el problema porque “está muy pulverizado el mando, no hay control, porque tienen inclusive mucho más fuerza las empresas particulares que el Estado”.

“¿Dónde está el Estado?, ¿y dónde está la ética, la moral de las empresas particulares?, ¿dónde está el atender a la gente? ¡Cómo dejar, en el caso de Texas, a millones de gentes sin luz, encerrados, pasando, padeciendo de frío y sin atender a la población!”, agregó.

El tabasqueño consideró que ese escenario no sucede ni sucederá en México, porque los “tecnócratas neoliberales que sólo pensaban en los negocios particulares” no van a regresar, además de que los servidores públicos de su gobierno sólo les importa “el negocio público”.

“Lo he dicho en otras ocasiones y lo repito ahora, a mí no me paga Iberdrola, no me pagan las empresas extranjeras, me paga el pueblo de México. Ese es mi amo, mi único amo, el pueblo de México, por eso somos servidores públicos, siervos de la nación”, arengó.

Finalmente, el presidente dijo que la crisis de gas también dejó la lección de “no poner todos los huevos en una sola canasta”, es decir, tener varias fuentes para energía.

“Tenemos que recoger esa experiencia de tener varias opciones […] en Texas -lo digo con todo respeto- no tienen más posibilidad que el gas natural, viene esta crisis y no tienen opción, no tienen alternativa.

“Entonces, esa es una muy buena lección: no estar apostando sólo a un tipo de combustible. Desde luego, buscar siempre que sean combustibles no contaminantes, pero tener las opciones, tener varias alternativas.