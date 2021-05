“¡A macanear!”: AMLO se encontró un partido y se bajó a jugar béisbol durante su gira por Sinaloa

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, publicó este domingo un video en donde se le observa jugando béisbol. El mandatario explicó que se encontró con el juego luego de una gira por la comunidad de La Noria, en Sinaloa.

¡De regreso de la Presa Picachos, pasando la Noria, Sinaloa, estaban jugando béisbol. Me bajé por un turnito y… ¡a macanear! ¡Viva el deporte y viva el béisbol!, escribió en su cuenta el presidente mexicano.

López Obrador no tuvo actividades públicas debido a la veda electoral, sin embargo, cada fin de semana realiza giras de trabajo para supervisar obras. Esta vez acudió a Nayarit y Sinaloa.

El sábado el presidente mexicano envió una felicitación a las maestras y maestros de México, quienes este 15 de mayo celebran su día.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario escribió: “A las maestras y los maestros con admiración, gratitud y cariño”, seguido de un video de 4:24 minutos de duración, grabado en las costas de San Blas, Nayarit, en donde realiza parte de una gira para supervisar los trabajos del fomento al turismo en Nayarit, Jalisco y Sinaloa .

“Pero hoy 15 de mayo es el Día del Maestro y no podemos olvidarlo, Quiero enviar un saludo fraterno, cariñoso, a todas las maestras y los maestros de México en su día. Ellos son parte fundamental de la vida pública de nuestro país”, aseveró.

“¿Quién no recuerda a sus maestras, a sus maestros? Lo que somos, en buena medida, depende de lo que hicieron con nosotros en las aulas, las maestras, los maestros. Por eso el compromiso de no maltratarlos. En el sexenio pasado inventaron lo de la mal llamada Reforma Educativa, para ningunearlos, desprestigiarlos, culparlos del atraso educativo de nuestro país, como si ellos fuesen los responsables del que no se avance en materia educativa en nuestro país como debería de ser”, señaló.

El mandatario destacó que no avanzamos en materia educativa debido a que “estaban abandonadas las escuelas. No se avanzaba porque no se ayudaba con becas a los estudiantes, ahora es distinto. Se están reparando las escuelas con el programa ‘La escuela es nuestra’, se están mejorando los contenidos educativos,s e están entregando 11 millones de becas a estudiantes de familias pobres y lo que considero lo más importante en este día: se respeta la dignidad de las maestras y de los maestros”, enfatizó.

“Valoramos mucho lo que hacen las maestras y los maestros de nuestro país. Que viva el magisterio nacional”, finalizó el mandatario.

Al inicio del clip, López Obrador resaltó la importancia del Puerto de San Blas, ubicado en Nayarit, ya que -recordó- arribaban y salían naves desde el tiempo de la Colonia “venían de Asia las embarcaciones”, señaló.

“Este Puerto fue famoso porque aquí embarcaban a los presos que iban a pagar sus sentencias a las Islas Marías, es lo más cerca a las tres Islas: la Isla Madre era prisión, ahí embarcar a José Revueltas, ese gran escritor. Aquí se inspira para escribir una parte de su novela ‘Los muros de agua’”, recordó.

“Estoy aquí porque estamos supervisando los trabajos de fomento al Turismo en Jalisco, Nayarit y Sinaloa”, señaló.

La afición de López Obrador por el béisbol es bien conocida, además de que en múltiples ocasiones ha manifestado su gusto por este deporte; en abril pasado compartió también un video en donde juega junto a Alfredo “Zurdo” Ortiz, al que llamó “su compañero veterano”.

En el video, se escucha al mandatario mexicano decir “dos out, novena entrada, juego empatado” y “desde Medellin, Veracruz, la leyenda “Zurdo” Ortiz bateando”; cuando el ex lanzador profesional tira de la bola, el presidente la batea y se escuchan gritos de los acompañantes: “¡hey! se acabó el juego”.

Junto al video, AMLO escribió que fue al campo de béisbol a “batearle moñas” al veterano Ortiz; “hoy fui al campo de béisbol a batearle moñas a mi compañero veterano “Zurdo” Ortiz. Recordé aquella famosa frase de Babe Ruth: «No se puede vencer a quien no sabe rendirse»”, publicó en su red social.

Fuente: Infobae