“A las mamás se les respeta”: Se disculpa Chumel Torres con Beatriz Gutiérrez

Luego de que la escritora Beatriz Gutiérrez Müller exigió hasta en dos ocasiones que el comediante Chumel Torres le ofreciera una disculpa por las palabras ofensivas y burlas que ha lanzado en contra de su hijo menor de edad, el también conductor publicó un par de mensajes a través de los cuales pidió perdón a la historiadora.

En su cuenta de Twitter, Torres señaló que en ningún momento ni él, ni su equipo de trabajo, imaginaron el impacto que sus comentarios sobre el menor de edad iban a tener, además de que afirmó que jamás “se metería con un morrito”, por lo cual extendió la disculpa tanto para la esposa del presidente de la República, como para el niño.

En el primero de sus mensajes, el comediante señaló que su mamá ya lo habría regañado por no disculparse con la escritora, y aun cuando dijo que su madre ya no vive, lo “está viendo siempre” y no quiere “hacerla enojar”, razón por la que decidió retractarse de sus palabras.

De la misma forma, señaló que todas las madres deben ser respetadas en todo momento y debido a que Gutiérrez Müller es mamá, merece ser tratada con la cortesía debida.

Más temprano, la historiadora indicó en la misma plataforma que si bien el conductor no le había ofrecido la debida disculpa, por su parte ella ya lo había perdonado, sin embargo manifestó que reconocer los errores ennoblece, por lo que estaba a la espera de las palabras del locutor.

El intercambio entre Torres y Gutiérrez Müller, se originó tras la polémica suscitada en redes sociales en la que usuarios, criticaron la inclusión del primero, en un foro organizado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), en el cual se abordaría el tema del racismo y el clasismo en México.

Por la invitación al conductor, la académica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) recordó que Torres ha utilizado términos racistas y clasistas para referirse a su hijo menor de edad.