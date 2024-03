A la derecha mexicana le preocupa la fortaleza de nuestro movimiento: Sheinbaum

“Evidentemente a la derecha mexicana y derechas de otros lugares del mundo les preocupa la fortaleza de nuestro movimiento, (y) más allá de lo que quieran venir a decir o como quieran venir a apoyar, hay reglas electorales y, en todo caso, le corresponde al Instituto Nacional Electoral emitir una opinión”, aseguró Claudia Sheinbaum tras el apoyo que Vox, partido español de ultra derecha, ofreció a Xóchitl Gálvez, abanderada de PRI, PAN y PRD.

Después de que La Jornada publicó un informe interno, donde Vox plantea a la oposición “servir de elemento de apoyo y articulación, ofreciendo liderazgo, elaborando estrategias y sobre todo dando testimonio de constancia y de lucha”, en conferencia de prensa Sheinbaum resaltó que las campañas “de odio” que la derecha mexicana ha impulsado particularmente en la red “no les están funcionando ni les va a funcionar”.

Estas campañas”ya no tienen cabida en nuestro país y nosotros vamos con propuestas, con alegría. Los eventos que tenemos son buenos, la gente está contenta, sabe que hay mucho por avanzar, pero están de acuerdo en que siga la transformación”.

Insistió que ante “la guerra sucia que han promovido desde el frente (opositor) contra el Presidente (Andrés Manuel López Obrador), contra mí, el pueblo de México dijo ‘no queremos campañas de lodo, lo que queremos son propuestas’. La preferencia por continuar y avanzar con la transformación está más fuerte”.

Agregó que Morena “es un movimiento social muy amplio; es más allá de un partido político, es un sentimiento popular de distintas clases sociales, porque hay empresarios, clases medias, trabajadores, de todas las religiones, los libres pensadores”.

Subrayó que el movimiento de la cuarta transformación es “el más importante en el mundo, no solamente en términos de quien milita en Morena, sino representamos una mayoría que ha reconocido que la transformación y lo que llamamos el humanismo mexicano es una alternativa para México. Eso evidentemente tiene los ojos del mundo en nuestro país, porque no hay movimiento tan importante como el nuestro”.

La candidata morenista consideró que la derecha mexicana “tiene un pensamiento conservador, pero no pueden decirlo públicamente porque menos gente votaría por ellos. Entonces tienen que ponerse un disfraz. Ayer dijeron que no van a aceptar el apoyo de Vox, “pero el problema es que ellos no pueden decir quiénes son ahí”.

Sheinbaum, por otro lado, sostuvo que ganará el primer debate del 7 de abril, “así hablemos primero, en medio o al final. Vamos a ganar el debate porque tenemos propuesta, porque tenemos cercanía con el pueblo de México, porque tenemos honestidad, resultados. Como dice mi eslogan: honestidad, resultados y amor al pueblo, eso es lo que ofrecemos siempre”.

La candidata de Morena, PT y PVEM encabeza un mitin en la plaza central de Ramos Arizpe.

Después se reunirá con trabajadores de Altos Hornos de México, en Monclova, para diseñar un plan de trabajo conjunto. “Ellos conocen muy bien la situación de Altos Hornos y, al mismo tiempo, queremos ver sus necesidades. Necesitamos resolver el problema evidentemente; por supuesto que quien incurrió en corrupción tiene que pagar”.