A dos años de gobierno, están sentadas las bases de la 4T: AMLO

Al cierre de su mensaje por los dos primeros años de su gobierno, el presidente López Obrador aseveró que “no todo es perfecto”, pero la mayoría de la población los respalda.

“No todo es perfecto ni aspiramos al pensamiento único, estamos conscientes que existe oposición a nuestro gobierno y esto es legítimo y normal en una auténtica democracia, máxime cuando se está llevando a cabo una transformación profunda, impulsada por nuevas ideas que buscan acabar con privilegios de minorías conservadoras”, indicó.

“Sin embargo, la mayoría de los mexicanos está respaldando a nuestro gobierno, la última encuesta, porque yo tengo otros datos, el 71% de los mexicanos, 71% desean que sigamos gobernando y con eso tenemos, eso es lo fundamental, el apoyo de la mayoría”, expresó.

Tras un mensaje de casi 42 minutos y cinco aplausos, concluyó la intervención del presidente López Obrador.

SENTADAS LAS BASES DE LA 4T

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que en dos años se ha logrado sentar las bases de la transformación y se puede afirmar que ha se logró ese objetivo, “sentar las base para la transformación de México”.

Detalló que ahora se respeta el estado de derecho, la Constitución, hay legalidad y democracia, se garantizan las libertades y el derecho a disentir, libertad plena, no se censura a nadie, no se violan los derechos humanos, no se reprime al pueblo , no hay fraudes electorales orquestados desde el poder.

Afirmó que es un gobierno con austeridad y con autoridad moral, y no se tolera la corrupción ni se permita la impunidad.

López Obrador dijo que se atiende a todos, pero se le da preferencia a los pobres, se cuida la naturaleza, se repudia la discriminación y el racismo; demás de que se promueven los valores.

Señaló que pese a la pandemia no se dejó de trabajar para lograr la transformación y combatir la peste de la corrupción.

El primer mandatario dijo que se han cumplido 97 de 100 compromisos y están en proceso de cumplir tres, como descentralizar el gobierno, lo relativo a las energía renovables y conocer la verdad sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Dijo que se han hecho otras cosas que no están en la lista de compromisos como el Tren de Guadalajara, se continua el del Tren de la Ciudad de México – Toluca.

Ha encabezado 504 conferencias de prensa, ha visitado todos los estados y algunos unas cuatro veces; hay una nueva ley laboral para garantizar la democratización de los sindicatos, no hay conflictos con el magisterio nacional; se dio asilo a Evo Morales y no se tiene conflicto con ningún gobierno en el mundo