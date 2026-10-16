México no tiene la capacidad para enfrentar a los cárteles: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, que los cárteles “controlan México”, y acusó, sin presentar pruebas, que el gobierno mexicano no tiene la capacidad para enfrentarlos, durante declaraciones a periodistas este jueves.

El mandatario también advirtió que las fuerzas estadunidenses intensificarán los ataques por tierra contra las instalaciones de los cárteles de la droga en América Latina:

“Oh, ni siquiera hemos empezado. Todavía no hemos desplegado toda nuestra capacidad en tierra. Pero esto ya está en marcha. Tenemos que trabajar; estamos colaborando con México… Y, en realidad, esto apenas comienza”.

Trump añadió que Estados Unidos conoce todas las rutas utilizadas por los cárteles y que “los estamos golpeando con mucha fuerza… Pero la presión irá en aumento. Saben que tienen un plazo determinado para, básicamente, rendirse”, afirmó Trump desde la Casa Blanca.