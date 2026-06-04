México cumplió con todas condiciones de la FIFA para ser sede del Mundial 2026: Gobierno

Ciudad de México. A siete días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el gobierno federal informó este jueves que México cumplió con todas las condiciones establecidas por la FIFA para ser sede del torneo. “Hoy podemos decir con mucha transparencia y con mucha claridad: compromiso cumplido”, afirmó Gabriela Cuevas Barrón, coordinadora de los trabajos del gobierno federal para el Mundial.

En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, Cuevas Barrón explicó que los compromisos abarcan desde permisos y trámites migratorios hasta permisos de trabajo, leyes laborales, temas fiscales y seguridad.

En materia migratoria, destacó que los tiempos de procesamiento en los aeropuertos sede se situaron entre 15 y 25 minutos para el público general, y de 25 minutos para vuelos completos de delegaciones deportivas, “tiempos que no los tiene ningún otro aeropuerto en Norteamérica y no los ha encontrado FIFA tampoco en ninguna otra de las ciudades o países”. Informó también sobre la instrumentación de la visa electrónica para Brasil y el sistema migratorio biométrico para más de 40 nacionalidades, ambos de uso gratuito.

En materia laboral, la funcionaria subrayó el logro de la Secretaría del Trabajo para garantizar mejores derechos y beneficios a las personas voluntarias del torneo respecto a otras ciudades sede, así como la homologación de certificados médicos para el personal que acompaña a las selecciones.

Sobre seguridad, mencionó que se han realizado recorridos y ejercicios de coordinación con los tres niveles de gobierno en cada ciudad sede, en el marco del Plan Cuculcán, y que se sumó a Quintana Roo por el volumen de personas que se alojarán en Cancún.

La funcionaria presentó asimismo los avances del llamado Mundial Social México 2026, con un total de 4 mil 208 canchas comprometidas en todo el país, entre construcciones nuevas y rehabilitaciones, murales comunitarios y torneos escolares, de adultos mayores e incluyentes.

La presidenta Sheinbaum Pardo precisó que el esfuerzo en canchas e infraestructura deportiva es “una punta de iceberg para poder formar los semilleros de fútbol”, y llamó a los clubes de la primera división a desarrollar sus propias escuelas de formación. “Sería muy importante que los clubes de fútbol, América, Pumas, Pachuca, todos los clubes de fútbol de la primera división, tengan sus escuelas, sus propias canteras, sus propios semilleros de fútbol”, dijo.

La Presidenta aclaró, además, que la Federación Mexicana de Fútbol es una entidad privada independiente del gobierno, y que las decisiones sobre la selección nacional no corresponden al Ejecutivo federal. “No es que la presidenta va a decidir quién va a jugar o quién no va a jugar”, enfatizó.

Sobre la suspensión de clases y la posibilidad de trabajo en modalidad remota durante los días de partido, Sheinbaum explicó que la iniciativa privada deberá tomar sus propias decisiones, pues declarar un día inhábil implica obligaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo. “Se está orientando en general a que los días del partido, la inauguración, los partidos en la Ciudad de México, los partidos en Nuevo León y los partidos en Jalisco, pueda haber esta suspensión de clases”, señaló.

En la conferencia también participaron Edna Elena Vega Rangel, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), quien detalló el avance en la construcción de mil 200 canchas; David Kershenobich Stalnikowitz, secretario de Salud, con datos sobre más de tres mil actividades de promoción de la salud vinculadas al torneo; Angélica Juárez Pérez, de la Subsecretaría de Educación Básica, quien informó que el Mundialito Escolar reunió a más de un millón de estudiantes; Rommel Pacheco Marrufo, director general de la Conade, sobre visorias de talento futbolístico.

Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, habló sobre el torneo nacional de futbol robótico; César Escalante Ruiz, de la Procuraduría Federal del Consumidor, presentó acciones de protección al consumidor para el torneo; Zoé Robledo Aburto, del IMSS, sobre canchas rehabilitadas y torneos inclusivos; Claudia Curiel de Icaza, de la Secretaría de Cultura, mencionó la agenda de museos, zonas arqueológicas y espacios culturales para visitantes; y Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo, presentó la aplicación “México Invita” y el programa de festividades en 157 municipios del país.