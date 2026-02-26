México capta un récord de 40,871 millones de dólares de IED en 2025 con alza de 10.8% interanual

México captó un récord de 40,871 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED) en 2025, un alza de 10.8% interanual, informó este miércoles la Secretaría de Economía.

Este crecimiento se basa en cifras originalmente publicadas y refleja una tendencia creciente por quinto año consecutivo.

“Con este resultado, México se posiciona como un destino estratégico para el capital productivo global, frente a un entorno en el que los flujos de IED hacia las economías en desarrollo mostraron una caída del 2% en 2025, de acuerdo con estimaciones de la ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD)”, destacó la Secretaría de Economía en un comunicado de prensa.

Con respecto al total de los flujos de IED que ingresaron a México en 2025, la reinversión de utilidades registró la mayor participación, con un 67.7% del total, seguida por las nuevas inversiones, con 18.0% , mientras que las cuentas entre compañías representaron el 14.3 por ciento restante.

Las nuevas inversiones crecieron 132.9%, a 7,378 millones de dólares en 2025, siendo la modalidad de inversión que imprimió mayor dinamismo al flujo de IED total.

Para la Secretaría de Economía, esto conlleva una mayor capacidad de México para atraer nuevos capitales que promuevan la adopción de tecnologías de vanguardia y el crecimiento de la productividad en la industria nacional.

Las nuevas inversiones representan la llegada fresca de capital extranjero. Involucran movimientos de IED vinculados a inversiones iniciales de personas o empresas foráneas que deciden establecerse en México. También incluyen aportaciones al capital social de compañías mexicanas, ya sea en su creación o en aumentos posteriores. Además, abarcan la transmisión de acciones de inversionistas nacionales a extranjeros.

Por su parte, la reinversión de utilidades registró una contracción de 3.7%, a 27,650 millones de dólares, derivada de una mayor distribución de dividendos.

Las cuentas entre compañías son las transacciones originadas por deudas entre sociedades mexicanas con IED en su capital social y otras empresas relacionadas residentes en el exterior.

Durante el cuarto trimestre de 2025 se registró un flujo negativo de IED de 5,026 millones de dólares, principalmente asociado al pago de dividendos y operaciones financieras de empresas mexicanas con sus afiliadas en el exterior. Este comportamiento no refleja cancelaciones de inversión.

La variación fue compensada por nuevas notificaciones de IED materializadas en los primeros tres trimestres del año, que sumaron 4,991 millones de dólares.

En consecuencia, el ajuste neto al cierre de 2025 fue marginal (-35 millones de dólares) respecto a lo reportado al tercer trimestre, sin alterar la tendencia positiva que consolidó el récord histórico de flujos de IED hacia México.

País de origen

En 2025, Estados Unidos se mantuvo como el principal socio inversionista de México, generando flujos de IED por 15,877 millones de dólares, lo cual representó 38.8% del total.

España se ubicó en segundo lugar, con un flujo de 4,431 millones, que equivale al 10.8% de participación.

A estos países les siguieron Canadá, con 3,323 millones (8.1% de participación), Países Bajos con 2,387 millones (5.8%) y Japón con 2,293 millones (5.6 por ciento).

Las 5 principales economías de origen representaron en conjunto 69.1% del flujo total de IED recibido por México en 2025.

Por su parte, las economías de la región de América del Norte (Estados Unidos y Canadá) concentraron en conjunto cerca de la mitad de la IED en 2025 (46.9 por ciento).

Distribución geográfica

La Ciudad de México se mantiene como el principal destino de la IED en 2025, al recibir 22,381 millones de dólares, teniendo así una participación de 54.8% del total. En comparación con el cierre del año previo, la IED en la entidad creció en 55.1 por ciento.

El segundo lugar fue ocupado por Nuevo León, la cual recibió 3,628 millones de dólares, con una participación de 8.9% del total. En esta entidad, la IED creció en 72.9%, con respecto al cierre de 2024.

El Estado de México se ubicó como la tercera entidad federativa con mayor captación de IED en 2025, al recibir 3,279 millones de dólares, con una participación de 8.0 por ciento.

En comparación con el año previo, la IED en la entidad se incrementó en 24.1 por ciento. Las cinco entidades federativas con mayor IED recibida en 2025 concentraron, en conjunto, 80.2% del total nacional.

Las cifras reportadas corresponden a inversiones formalmente notificadas ante el RNIE de la Secretaría de Economía en el periodo de corte y se presentan como cifras originalmente publicadas, las cuales son susceptibles de actualizarse en trimestres posteriores, debido a notificaciones extemporáneas de movimientos de IED.

La metodología para determinar los flujos de IED en México sigue estándares internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del Fondo Monetario Internacional (FMI).