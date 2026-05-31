México alista plan para ‘blindarse’ contra el ébola y otras enfermedades durante el Mundial 2026

México espera unos 5 millones de turistas para el Mundial de Futbol y esta concentración masiva de personas plantea desafíos en materia de salud. Las autoridades deben garantizar a todos los visitantes, tanto nacionales como extranjeros, el acceso a servicios médicos e insumos, lo que pondrá a prueba la operación del Sistema Nacional de Salud.

El reto es más grande porque esta Copa FIFA se llevará a cabo en medio de tres brotes internacionales de enfermedades: sarampión, ébola y hantavirus.

Aunque el riesgo de transmisión global de las últimas dos enfermedades es bajo, el aumento de la movilidad internacional incrementa la probabilidad de casos importados.

Para proteger a sus poblaciones y a los visitantes extranjeros durante el evento deportivo, México, Estados Unidos y Canadá acordaron medidas de salud conjuntas.

La Secretaría de Salud mexicana diseñó, además, un Plan General para la Seguridad Sanitaria, en el que incluyó la participación de los hospitales privados, donde acuden muchos extranjeros con algún problema de salud.

Especialistas en epidemiología e infectología consideran que, a 14 días del partido inaugural, México está preparado para responder al riesgo de brotes infecciosos.

Sin embargo, advierten que los retos no se limitan a los días del Mundial. Una vez que termine la Copa de la FIFA, el sistema de salud deberá mantenerse alerta de las personas que regresen a México, porque pueden llegar con enfermedades adquiridas en sus destinos de viaje.

Vigilancia epidemiológica reforzada

Hace unos meses, la principal preocupación de cara al Mundial era el brote de sarampión registrado en los tres países sede: México, Estados Unidos y Canadá.

Aunque el país acumula más de 17,800 casos confirmados y 41 muertes desde febrero de 2025 a la fecha, ya se observa una disminución en los contagios.

Este brote llevó a las autoridades de salud a reforzar el sistema de vigilancia epidemiológica. Roxana Trejo, epidemióloga integrante del Comité Sanitario del Mundial, encabezado por la Secretaría de Salud federal, explica que se trabajó para reducir el tiempo de notificación de casos sospechosos de 7 días a 48 horas.

“No estamos acostumbrados a esta vigilancia epidemiológica en tiempo real, pero sí estamos preparados porque el covid-19 fue el mejor ejercicio”, subraya.

El país incorporó, además, la plataforma EWARS (Sistema de Alerta Temprana y Respuesta) de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), una aplicación diseñada para mejorar la detección de brotes de enfermedades y dar una respuesta de salud pública inmediata.

Así que ahora que cambió el contexto y a las autoridades les preocupa, sobre todo, el brote de ébola en la República Democrática del Congo, país que jugará partidos en México y Estados Unidos, estas acciones mantienen su relevancia.

Las especialistas subrayan, sin embargo, que el riesgo no viene de la selección del Congo, porque los futbolistas se mantienen concentrados en Europa y con atención médica estricta. El riesgo es para el resto de los viajeros.

Simulacros para la detección de ébola

El trabajo de prevención del sarampión ayudará con la detección de otras enfermedades, como el virus del Ébola o el hantavirus .

Trejo detalla que México hace simulacros de identificación de posibles contagios desde los vuelos.

“Si un caso se detecta dentro del avión, entonces se avisa. Y de esto ya se hizo un simulacro, porque hay que prepararse también para esto”, explica la también especialista del Centro Médico ABC.

El objetivo es cortar cualquier posibilidad de transmisión de enfermedades con la identificación de personas que, por su antecedente de viaje o algún síntoma, tienen sospechosa de alguna enfermedad.

Los simulacros también se realizan en los hospitales públicos y privados, a fin de preparar al personal de salud sobre lo que debe hacer ante un caso de ébola, agrega Isabel Villegas, infectóloga de la Secretaría de Salud de Quintana Roo.

En el IMSS, por ejemplo, se han llevado a cabo 10 eventos de capacitación y entrenamiento a nivel nacional, con 1,301 profesionales de la salud capacitados en 20 Unidades Médicas de Alta Especialidad.

Aunque México no tiene casos de ébola, desde 2014 diseñó un protocolo de atención a esta enfermedad porque ese año se registró el mayor brote del virus en Guinea y se realizó el Mundial en Brasil.

Paulo Castañeda, infectólogo de Médica Sur, señala que durante ese brote se registraron 11,000 muertes. Con el actual, suman menos de 250. Pero preocupa que para la variante Bundibugyo, causante de la epidemia de este año, no existe vacuna ni tratamiento.

La especialista Roxana Trejo dice que por eso lo más importante será la detección oportuna de casos sospechosos desde los aeropuertos.

El personal de salud también recibe capacitaciones para realizar una búsqueda intencionada de antecedentes de viaje, identificación temprana de síntomas, aislamiento y notificación inmediatos, dice Adriana Toriz, titular de la Coordinación de Vigilancia Epidemiológica del IMSS.

“Se mantienen acciones de protección del personal de salud reforzando el uso de equipo de protección, el estudio y seguimiento de los contactos”, afirma.

Protocolos conjuntos con EU y Canadá

David Kershenobich, secretario de Salud, explicó el martes pasado que para esto se instalarán filtros sanitarios en los aeropuertos y se revisarán los itinerarios de viaje de los turistas.

Además, aseguró, México implementa protocolos de vigilancia epidemiológica en coordinación con Estados Unidos y Canadá, con base en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para eventos de concentración masiva y el Reglamento Sanitario Internacional.

Mantenemos la vigilancia epidemiológica como lo dicta la Organización Mundial de la Salud.

David Kershenobich, secretario de Salud.

También recomendó a las personas que hayan transitado en los últimos 21 días en la República del Congo, Uganda o Sudán reprogramar su viaje a México para una fecha posterior.

El Departamento de Estado norteamericano confirmó que las acciones sanitarias se aplican en conjunto entre los tres países.

“Este enfoque coordinado tiene como objetivo proteger a nuestros ciudadanos y a los millones de visitantes, fanáticos, atletas y turistas que se esperan durante la Copa Mundial de la FIFA 2026”, difundió este jueves en un comunicado.

Prevenir la saturación en urgencias

La infectóloga Isabel Villegas indica que México está clasificado como un país de bajo riesgo para la adquisición de infecciones.

Tenemos que estar preparados como sistema sanitario y mantener la coordinación interinstitucional y con los hospitales privados.

Isabel Villegas, Secretaría de Salud de Quintana Roo

Pero cuando hay eventos masivos se espera un aumento de enfermedades respiratorias, gastrointestinales e infecciones de transmisión sexual.

Por eso, el Plan General para la Seguridad en Salud durante la Copa Mundial plantea que estos males deben prevenirse a fin de evitar la alta afluencia a servicios de urgencias.

“No vale la pena saturar hospitales que tienen que estar listos para cualquier otra contingencia que pudiera presentarse”, explica.

Vacunas y tratamientos

Quintana Roo no es una de las sedes mexicanas del Mundial, pero se espera que muchos turistas crucen por ahí o visiten este destino turístico, indica Villegas.

Por eso se instalaron Comandos Operativos de Salud en todo el país. Las capacitaciones y los simulacros también se realizan a nivel nacional, afirma.

Además, se espera un acceso universal a vacunas, condones y tratamientos médicos, incluidos los servicios de profilaxis pre y pro exposición para VIH.

“El Mundial representa un gran reto, pero sí saldremos victoriosos ante cualquier reto en sanidad”.