Memo Ramírez visita la colonia Ampliación Juárez en Parral y entrega apoyos alimentarios

El diputado Guillermo Memo Ramirez cumple con su compromiso de mantenerse cercano a la ciudadanía y trabajar en las calles.

Por lo anterior el legislador por Parral y Presidente del Congreso recorrió y convivió con vecinas y vecinos del sector, para escuchar de primera mano sus inquietudes, ademas de darle atención a diversas solicitudes y dio seguimiento a gestiones previamente planteadas por las familias de la colonia Ampliación Juárez.

Asimismo, se hizo entrega de apoyos alimentarios como parte de las acciones permanentes que impulsa para respaldar a quienes más lo necesitan, fortaleciendo además el contacto directo con la comunidad.

Memo Ramírez destacó que una de sus prioridades es mantener presencia constante en las colonias, comunidades y municipios del Distrito 21, convencido de que la mejor forma de representar a la ciudadanía es escuchando de cerca sus necesidades y trabajando junto a la gente para encontrar soluciones.

*”Seguimos recorriendo el territorio porque ahí es donde conocemos la realidad de nuestras familias. Escuchar, gestionar y acompañar a la gente es parte fundamental de nuestro trabajo”*,expresó el diputado del distrito XXI.

Finalmente, reiteró su compromiso de permanecer visitando las colonias de Parral y los municipios de la región para mantener la atención ciudadana e impulsar acciones en beneficios para las familias chihuahuenses.