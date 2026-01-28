McCarthy quiere que Aaron Rodgers regrese a los Steelers

A menos de 10 minutos de comenzar la era de Mike McCarthy con los Pittsburgh Steelers, el nuevo entrenador en jefe de la franquicia tuvo que abordar el elefante en la habitación.

Desde una perspectiva personal, le preguntó un reportero, ¿quiere que Aaron Rodgers regrese como su quarterback?

“Me gustó la forma en que hizo la pregunta”, dijo McCarthy entre risas. “Quiero decir, definitivamente. No veo por qué no querrías. … He hablado con Aaron, así que ahí es donde estamos, pero pude sentarme a ver los partidos y ver la mayoría de los juegos de Pittsburgh por televisión, y pensé que fue un gran aporte para el equipo”.

El entrenador de 62 años reconoció que Rodgers, al igual que otros jugadores veteranos, necesita tiempo para despejarse y tomar una decisión sobre su futuro, pero abrazó la idea de reunirse nuevamente con el quarterback con el que pasó 13 temporadas en Green Bay y ganó un Super Bowl.

“Creo que eso es muy importante”, dijo McCarthy sobre que jugadores como Rodgers se tomen un descanso. “El juego es muy emocional, lo que estos hombres se comprometen a hacer y lo que ponen en ello. Creo que ese tiempo lejos es importante”.

Durante su conferencia de presentación el martes, McCarthy dijo que ni él ni el gerente general Omar Khan han hablado de un calendario o una fecha límite para la decisión de Rodgers mientras avanzan con la preparación del draft de la NFL. La situación parece similar a la del año pasado, cuando Rodgers evaluó sus opciones hasta firmar un contrato de un año en junio.