MC va por sus propios intereses; no es secreto que su líder nacional tiene un pacto con el expresidente narco: JL Villalobos

Ante las confrontaciones entre el coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, el diputado local e inherente del CEN tricolor, José Luis Villalobos, lamentó la actitud de los emecistas y recordó que todo esto viene del pacto que tiene su jefe nacional, Dante Delgado y el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Nosotros lo hemos dicho de manera muy clara y puntual. Y Alejandro Moreno lo dijo ayer. No es un tema con el PRI. No es un tema con el dirigente del PRI. Lo que tendría que estar pensando Movimiento Ciudadano en el futuro del país es en un objetivo superior, que es el de defender la paz, la tranquilidad, la gobernabilidad de este país. Ellos están planteando un proyecto con cálculo político. ¿Para qué? Pues para ellos mantener un porcentaje de votación que les permita administrar una prerrogativa y dividir el voto opositor”, expresó Villalobos García.

El legislador y coordinador de Afiliación y Registro Partidario del Comité Ejecutivo Nacional recordó que “para nadie es un secreto que Dante Delgado y el expresidente narco, Andrés Manuel López Obrador, tienen una amistad, tienen un pacto. Y él está tomando una función que es la de dividir”.

“Nosotros, a pesar de que no hay una buena relación, digamos, con fuerzas políticas como MC, nuestro presidente nacional hizo ese llamado a dejar a un lado las diferencias, a dejar a un lado las agendas y el cálculo político individual como institutos para poder pensar en el país y bueno, ya vimos que, lamentablemente, Movimiento Ciudadano de nuevo volvió a demostrar que su interés es dividir el voto opositor”, concluyó José Luis Villalobos.