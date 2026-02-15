Mbappé regresa para la Champions, estará en octavos de final de Real Madrid vs Benfica

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, despejó todas las dudas en torno al estado físico de Kylian Mbappé, confirmando que el delantero francés estará disponible para el crucial duelo de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League frente al Benfica.

Mbappé, listo tras molestias en la rodilla

Según informó Arbeloa en rueda de prensa, Mbappé arrastraba molestias en la rodilla derecha, motivo por el cual no disputó minutos en el duelo liguero ante la Real Sociedad. Sin embargo, el atacante completó el entrenamiento dominical en Valdebebas con total normalidad, trabajando al mismo ritmo que el resto del grupo y mostrando “buenas sensaciones”.

“Mbappé está muy bien. Lleva con estas pequeñas molestias durante bastante tiempo y está haciendo esfuerzos para salir al campo, por lo que no quisimos correr riesgos de cara al partido del martes”, declaró Arbeloa.

La decisión: evitar riesgos antes del viaje a Lisboa

Arbeloa subrayó que el club decidió reservar al francés durante el fin de semana con el objetivo de asegurar su óptima condición física para el encuentro en el Estadio da Luz, donde el Real Madrid buscará encarrilar la eliminatoria. El descanso fue parte de un plan preventivo, considerando la importancia del enfrentamiento europeo.

Un refuerzo clave para el ataque merengue

La presencia de Mbappé adquiere especial relevancia en una plantilla que todavía lidia con la ausencia de jugadores como Éder Militao, Rodrygo Goes y Jude Bellingham, quienes continúan recuperándose de lesiones. Contar con su goleador para enfrentar al Benfica representa un impulso competitivo de primera línea.

Además, la prensa española destacó que el francés se encuentra “recuperado y listo para ser titular” en Lisboa, desmintiendo rumores que sugerían un posible agravamiento de su estado.

Un Real Madrid enfocado en la Champions

Con Mbappé disponible y el plantel adaptándose a las exigencias del calendario europeo, Arbeloa insistió en que el equipo está plenamente concentrado en el objetivo de avanzar en la Champions. El conjunto blanco realizará su último entrenamiento en territorio portugués horas antes del partido.

