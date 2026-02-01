Masa de aire frío y posibles lluvias para el estado este domingo

El frente frío núm. 32 se desplazará sobre el mar Caribe, dejando de afectar a México. La masa de aire ártico asociada, mantendrá el ambiente gélido en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí, y frío a muy frío con bancos de niebla en zonas del norte, noreste, oriente, centro y sureste del país, además de posible caída de nieve o aguanieve (principalmente por la mañana) en las cimas del Popocatépetl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

Por otro lado el ingreso de humedad del océano Pacífico en interacción con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán la probabilidad de lluvias aisladas en el noroeste y norte del país.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Nayarit, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.



Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Chihuahua, Zacatecas y San Luis Potosí.



Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Chihuahua.

