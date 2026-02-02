Masa de aire ártico y frente frío 32 se alejan de territorio chihuahuense; prevén lunes con nublados parciales y templado

La masa de aire ártico asociada al frente núm. 32, se desplazará hacia el oriente del golfo de México y modificará sus características térmicas, permitiendo un gradual incremento de las temperaturas diurnas en gran parte de la República Mexicana.

Sin embargo, durante la mañana y noche el ambiente continuará siendo frío a muy frío sobre la Mesa del Norte, la Mesa Central y el oriente del país.

Cielo medio nublado durante el día, sin lluvia en la región. Ambiente muy frío durante la mañana en la región, y gélido con heladas en zonas altas de Chihuahua y Durango.

Por la tarde, ambiente fresco. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h.

