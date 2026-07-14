¡Más de $7,000! Lo que cuesta un fragmento del césped de la final del Mundial 2026

La FIFA venderá pedazos del césped del estadio MetLife donde se jugará la final del Mundial 2026

En su afán de monetizar todo alrededor del Mundial 2026, la FIFA dio a conocer que venderá pedazos del césped del estadio MetLife donde se jugará la final.

Según la FIFA, estos pedazos de césped del estadio MetLife serán una “pieza de colección única”, debido a la importancia de la final del Mundial 2026.

Metlife Stadium – New Jersey (AP / AP)

Cada pedazo de césped de la final del Mundial 2026 costará más de 7 mil pesos

De acuerdo con el anuncio oficial publicado en el portal de la FIFA, cada pedazo de césped de la final del Mundial 2026 tendrá un precio de 450 dólares, alrededor de 7,800 pesos.

El césped de la final del Mundial 2026 será enviado por la FIFA dentro de una caja de acrílico para su conservación, además de una USB especial.

Dicha USB contará con el certificado de autenticidad de la pieza, para que el coleccionista tenga un respaldo oficial de su inversión, en caso de hacer una venta posterior.

Cada fragmento tendrá forma triangular y contará con unas dimensiones de 17.5 x 17.5 x 17.5, aunque no se especificó si eran centímetros o pulgadas.

Además, se dejó en claro que solo los coleccionistas de Estados Unidos y Europa podrán optar por un pedazo de césped, el cual se les enviará después de la final.

Estadio Metlife (Yuki Iwamura / AP)

Césped de la final del Mundial 2026 ha causado polémica entre los equipos

Curiosamente, el césped de la final del Mundial 2026 no parece ser el mejor en cuanto a calidad, por lo menos así lo han expresado los equipos en competencia.

Selecciones que han jugado en el estadio MetLife señalan que el césped es uno de los peores de toda la competencia, y están a disgusto para la final del Mundial 2026.

Esto se debe a que el pasto fue plantado específicamente para la competencia, pues el estadio MetLife usa césped sintético para la temporada de la NFL.

Por lo que la cancha estaría en mal estado desde el inicio del torneo y no hay manera de que se recupere de manera adecuada para la final.