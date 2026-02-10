Más atletas de EU defienden el derecho a opinar sobre su gobierno

La estrella estadunidense del snowboard Chloe Kim, doble campeona olímpica e hija de migrantes sudcoreanos, defendió el derecho de los atletas de su país a expresar su opinión, luego de que el presidente Donald Trump lanzara críticas contra el esquiador Hunter Hess.

“Creo que en momentos como estos es muy importante que nos unamos y nos defendamos unos a otros por todo lo que está sucediendo”, expuso Kim, quien ha enfrentado el racismo a lo largo de su carrera debido a su herencia asiática.

Sumándose a la polémica que se ha extendido desde Washington hasta los Alpes italianos, la deportista opinó sobre la publicación del mandatario estadunidense donde califica a Hess de un “auténtico perdedor” por declarar que se sentía en conflicto por representar a su país en los Juegos de Milán-Cortina.

“Estados Unidos nos ha dado a mi familia y a mí muchas oportunidades. Pero también creo que tenemos derecho a expresar nuestras opiniones sobre lo que está pasando. Opino que debemos liderar con amor y compasión, y me gustaría ver más de eso”, dijo Kim.

Las declaraciones de Kim fueron secundadas por su compañera de equipo Maddie Mastro, quien declaró que los atletas no deben ignorar lo que ocurre a su alrededor.

“Yo también estoy triste por lo que está pasando en mi país. Es muy duro y siento que no podemos hacernos de la vista gorda ante eso. Al mismo tiempo, represento a un país que tiene los mismos valores que yo, de bondad y compasión, y nos unimos en momentos de injusticia”, señaló.

Otros snowboarders estadunidenses se pronunciaron a favor de la diversidad y el derecho de expresión. “Creo que hay muchas opiniones diferentes. Obviamente, estamos muy divididos”, dijo Bea Kim, de 19 años. “Personalmente, me siento muy orgullosa de mi nacionalidad. Dicho esto, creo que la diversidad es lo que nos hace un país muy fuerte y lo que lo hace tan especial”.

Eileen Gu, esquiadora nacida en Estados Unidos que compite por China, expresó después de ganar la medalla de plata en slopestyle que había estado en contacto con Hess, quien le dijo que era una de las pocas personas que podía entender lo que él estaba pasando.

“Como alguien que ha estado atrapado en el fuego cruzado antes, siento pena por los atletas”, dijo Gu, quien nació en San Francisco y cuya decisión de competir por China la convirtió en un pararrayos.

La controversia derivó en un debate más amplio sobre si los atletas deben expresar sus opiniones personales en la escena internacional.

El medallista olímpico estadunidense Gus Kenworthy, que compite por su país natal, Gran Bretaña, en los Juegos, se vio envuelto en el mismo choque cultural después de decir que recibió “mensajes horribles” por publicar un eslogan contra el ICE (siglas en inglés del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos) que, aparentemente, estaba escrito con orina en la nieve.

En conjunto, estos episodios han convertido la expresión de los atletas en un motivo de división inesperado de los Juegos Olímpicos.

La tensión política ha salido a la luz en Milán-Cortina, entre otras cosas, por la presencia de personal del ICE. La agencia se ha enfrentado a protestas generalizadas en todo Estados Unidos después de que sus agentes mataron a dos personas a tiros en Mineápolis el mes pasado.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, quien asistió a la ceremonia de inauguración de los Juegos en Milán el viernes, fue abucheado cuando apareció brevemente en las pantallas gigantes del estadio de San Siro.