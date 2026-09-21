Maru y el acuerdo con Sheinbaum-Petistas dicen sentirse “maltratados”-Marco y los empresarios juarenses-Tricolores se alistan para la batalla

Como “un encuentro franco y con firmeza”, así describió la gobernadora Maru Campos la reunión privada que tuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum en Ciudad Juárez, momentos antes de que la inquilina de Palacio Nacional encabezara el evento masivo en la Plaza de la Mexicanidad. El tema principal fue la estrategia de seguridad, así que la Góber le dejó en claro que el combate frontal al crimen organizado seguirá siendo el eje fundamental dentro de esa estrategia, motivo por el que por supuesto salió a relucir el tema de la presunta intervención de agentes estadounidenses en aquel operativo de a mediados de abril en el que fue desmantelado un narcolaboratorio, operativo que derivó en el conflicto político que terminó por perjudicar la relación entre ambas y en la persecución de la que fue blanco la jefa del Ejecutivo chihuahuense.

Al terminar la reunión y al dirigirse al evento, Sheinbaum declaró que tanto ella como la Gobernadora acordaron que si existen pruebas en contra de funcionarios y exfuncionarios involucrados en ese operativo que permitió la presunta injerencia extranjera, irán por ellos sí o sí, por lo que algunos al interior de la Fiscalía General del Estado y la Agencia Estatal de Investigación pusieron sus barbas a remojar, incluso otros tantos que ya no están dentro de sus filas.

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Como era de esperarse, el evento de la presidenta Claudia Sheinbaum en Ciudad Juárez fue también el marco para que los aspirantes a la candidatura de la 4T a la gubernatura, Cruz Pérez Cuéllar y Andrea Chávez, pudieran mostrar sus respectivos músculos y estructura, y si bien no se brincaron el guión para no empañar la visita presidencial, cada quien hizo lo suyo para llamar la atención de la Presidenta. Ya falta poco para el destape y tanto los seguidores de Cruz como de Andrea están en vilo por los resultados de la encuesta que defina al que será coordinador o coordinadora estatal, incluso hay quienes apuestan que será en esta semana.

Pero lo que también causó ruido horas antes de la visita de Sheinbaum a Juárez, fueron las declaraciones del coordinador de los diputados federales del PT, Reginaldo Sandoval, quien dijo que en el Partido del Trabajo se han sentido maltratos por la dirigencia nacional de Morena, la cual los ha dejado al margen de los destapes por las coordinaciones estatales, tan es así que hasta puso en duda el continuar con la alianza entre PT y el morenismo en algunos estados del país, pues consideran que los encabezados por Ariadna Montiel están acaparando las candidaturas.

En lo que respecta a Chihuahua, es de todos conocido que el PT apoya las aspiraciones de Andrea Chávez, así que ante las palabras y el amague por parte de Reginaldo, ya existen rumores de que en caso de no resultar la ganadora de la encuesta y la candidatura recaiga en Pérez Cuéllar, es posible que el Partido del Trabajo rompa con Morena y registre a la senadora con licencia como su candidata a la gubernatura, chance y es por eso que la liga se ha estirado a más no poder… hasta que termine por romperse.

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Ya que andamos con aspirantes a la gubernatura, el que aparentemente tuvo un fin de semana tranquilo es el alcalde de Chihuahua capital y coordinador político estatal del PAN, Marco Bonilla, quien continúa con reuniones aquí y allá para concretar respaldo hacia su proyecto con miras a la gubernatura. Por lo que este fin de semana volvió a reunirse con la empresaria y senadora suplente, Adriana Fuentes y también con el empresario transportista, el juarense Manuel Sotelo. Fue la exdiputada priista la que dio cuenta de ese encuentro de ambos empresarios con el alcalde de la capital del estado, el cual ya afina los últimos detalles para calcular los tiempos y así determinar el momento en el que solicitará licencia para dedicarse de lleno a su proyecto como candidato del PAN, y quizá de otros partidos, a la gubernatura.

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El que el sábado que pasó fue arropado por liderazgos panistas y ciudadanos es el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, quien aspira a ser el abanderado del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital. Rodeado de funcionarios estatales y municipales de primer nivel, así como de las diputadas locales Joss Vega y Nancy Frías, y una asistencia aproximada de tres mil personas, De la Peña refrendó su interés de ser el ungido de Acción Nacional para continuar con el legado de la hoy gobernadora Maru Campos y del alcalde Marco Bonilla, con todo y que existe cierta inconformidad de un sector de la militancia panista que no le perdonan a Santiago su pasado tricolor, a pesar de que ya se cocina una alianza entre PAN y PRI, no nada más para la candidatura al Gobierno del Estado, así que se trata de un purismo azul cuya nostalgia no puede resucitarse si se pretende retener los bastiones antimorenos.

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Los que continúan en lo suyo, armando su estructura para estar firmes en el próximo proceso electoral local que está por comenzar, son precisamente los priistas que encabeza Alex Domínguez, por lo que este fin de semana tomaron protesta un total de 372 consejeros políticos estatales, además de que quedó conformada la Comisión de Justicia Partidaria que presidirá el diputado Memo Ramírez, así como la Comisión Estatal de Procesos Internos. Por supuesto que ahí salió a relucir el tema de una eventual alianza con el PAN, diálogo que fue abierto hace dos semanas y que ha sido refrendado en días recientes, mismo que continuará hasta lograr que tanto azules y tricolores se pongan de acuerdo en cómo organizarse para impedir que el régimen de la 4T se apodere de la gubernatura de Chihuahua y de sus principales alcaldías.