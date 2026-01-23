Maru retoma agenda en Palacio-Exlegisladores corralistas se reencuentran-Visita del CEN moreno-Alfredo y Marcela

Después de su viaje de trabajo a la Ciudad de México, en donde se reunió con la fiscal General de la República, Ernestina Godoy, quien retomará hoy su agenda pública en Palacio de Gobierno es la gobernadora Maru Campos, la cual encabezará el evento de la Firma de la Declaratoria Estatal por una Política de Crianza Afectiva y Fortalecimiento Familiar en Chihuahua, a donde también acudirán la presienta del DIF Estatal, María Eugenia Galván, el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, así como representantes de la UNICEF en México, tales como Mari Kato y Rocío Aznar Daban, jefa de Protección a la Infancia. Ya por la noche, a las 19 horas, la Góber continuará con su agenda pública, pues tiene previsto inaugurar la Torre de Consultorios 2 del Hospital Ángeles, acompañada por su secretario de Salud, Gil Baeza y por el presidente del Consejo HACH, Federico Terrazas Becerra.

******

Los que coincidieron y hasta se tomaron la foto del recuerdo son tres exlegisladores que en su momento confiaron más en el exgobernador Javier Corral (hoy senador neomorenista) que en sus propios partidos políticos que representaban. Se trata de la exdiputada federal del PAN por Chihuahua, Paty Terrazas, exfuncionaria corralista que después brincó a San Lázaro, así como de los experredistas Guadalupe Acosta Naranjo y Emilio Álvarez Icaza, los cuales en su momento también fueron férreos defensores de Corral Jurado y de quien dijeron sentirse decepcionados cuando el otrora paladín de la justicia y la lucha contra la corrupción cayó en los brazos de la 4T para protegerse con su manto.

El caso es que en la actualidad, Álvarez Icaza y Acosta Naranjo andan en la lucha por fundar su propio partido político, se trata de Somos México, además de que en el encuentro también estuvo presente Amado Avendaño, coordinador de Comunicación de esa agrupación política que surgió de los movimientos de Marea Rosa y Alianza Cívica, por lo que en una de esas a Paty Terrazas ya la andan convenciendo de abandonar las filas azules para sumarse a Somos MX, al cabo que si algo tienen en común, es que al parecer son corralistas decepcionados… aunque otros quizá no tanto. ¿Será?

******

Los que traen agenda llena este fin de semana son los morenistas de Chihuahua, y es que este viernes, quien estará de visita en la capital del estado es la secretaria de la Diversidad Sexual del Comité Ejecutivo Nacional, Almendra Negrete, la cual, junto a la dirigente estatal Brighite Granados, tienen programada una salida a medios de comunicación a las 9 horas. Además, los morenos al parecer siguen muy entusiasmados con el más reciente libro de su tlatoani tabasqueño, ya que después de hacer la presentación “oficial” en Chihuahua capital la semana pasada, este sábado harán lo propio en Ciudad Juárez, en donde volverán a estar el diputado local Óscar Avitia y el delegado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Benjamín Carrera, pero ahora acompañados por el senador Juan Carlos Loera, luego de que en la otra presentación no acudiera la senadora Andrea Chávez.

******

Quien ayer realizó a una visita de cortesía a Marcela Herrera, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, también con el objetivo de refrendar la cooperación entre Poderes, es el coordinador de la bancada panista en el Congreso de Chihuahua, Alfredo Chávez, el cual se reunió con la magistrada presidenta para revisar asuntos pendientes y la importancia de trabajar coordinados entre los Poderes Legislativo y Judicial, pues luego de la elección el año pasado que renovó por completo a éste último, este año será de echar raíces y demostrar que a pesar de la reforma judicial impuesta desde el centro del país, de lo malo se puede tomar lo bueno para hacerlo sobresaliente.

******

Los que arreciaron su lucha contra la reforma electoral que alista el régimen de la 4T, y que a decir de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya existe un “borrador” de la misma, es la dirigencia nacional del PAN que preside Jorge Romero, tan es así que ayer los liderazgos nacionales azules se plantaron al exterior del INE para expresar su repudio a lo que ellos llaman la “Ley Maduro”, pues aseguran que con ella, Morena viene por todas las canicas dentro del juego electoral. Se vienen días aciagos para los opositores, los cuales ante la mayoría arrolladora de Morena y sus aliados, tendrán que hacer malabares si pretenden detener la reforma electoral que prepara el régimen.