Maru, arropada por la plana mayor del PAN-Músculos azules y morenos-Entre suspirantes y reapariciones-Nombramiento tricolor

A un año de la jornada electoral que definirá el futuro de Chihuahua a partir del 2027, este fin de semana se vivieron dos movilizaciones que dan mucho qué pensar y analizar. Por un lado, el sábado la gobernadora Maru Campos logró reunir a la plana mayor del panismo nacional y de paso a la estructura azul de la capital del estado, en un evento de apoyo hacia su persona tras los embates de los que ha sido blanco un día sí y el otro también desde aquel operativo que desmanteló un narcolaboratorio en el municipio de Morelos. No hubo acarreo del exterior ni de otros municipios, y según los datos oficiales, fueron 15 mil personas las que acudieron al Centro de Convenciones en apoyo la Gobernadora. Los detractores afirman que acudió la pura burocracia, pero también olvidan que esa burocracia es parte de la estructura de Acción Nacional, sin embargo, también fue posible ver a ciudadanos libres, los cuales sabían al menos el motivo de su asistencia y no nada más para engrosar los números, como sí ocurrió en la marcha antiMaru que organizó Morena el pasado 16 de mayo. Es así que sin tener que echar a andar una estructura que está presente en el resto de municipios, el evento logró su cometido: miles de personas dándole el espaldarazo a la jefa del Ejecutivo chihuahuense, quien en su discurso no se guardó nada y dejó en claro el quiebre con el régimen de la 4T.

La presencia de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón fue un aliciente para el panismo. Ambos se habían mantenido alejados de actividades partidistas y Calderón Hinojosa incluso renunció en su momento al PAN, sin embargo, la guerra abierta de la 4T en contra de Maru Campos y esa cercanía con la Gobernadora, lo trajo a Chihuahua a pesar de que aquí también anduvieran las razones por las que en 2018 dejó las filas de Acción Nacional: los senadores Ricardo Anaya y Marko Cortés. Por lo que si algo también ha logrado la jefa del Ejecutivo chihuahuense no solamente es alzarse como la figura más visible de la oposición en todo el país, también consiguió unir al panismo, cuyos políticos han dejado a un lado sus diferencias para apoyar con todo a la Gobernadora de Chihuahua, hoy por hoy la piedra en el zapato del morenismo y la 4T.

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Y si de Morena y la 4T se trata, ellos se movilizaron en Ciudad Juárez, específicamente en la Plaza de la Mexicanidad para escuchar el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum a dos años de su triunfo electoral. Según sus números, acudieron entre 40 y 50 mil personas, y si es así, la pregunta es: ¿por qué no haber hecho la marcha antiMaru en la fronteriza ciudad? Quizá por orgullo y pretender demostrar que fuera de Juárez también tienen músculo, aunque eso esté lejos de la realidad. Lo que sí es un hecho es que este fin de semana quedó demostrado lo que ya se sabe. Morena tiene su presencia y su estructura en Ciudad Juárez y el PAN en Chihuahua capital, y sin duda, el resto de los municipios, grandes o pequeños, serán el fiel de la balanza para determinar el resultado de la elección.

Por lo pronto, ayer se hicieron presentes en la Plaza de la Mexicanidad prácticamente todos los suspirantes a alguna candidatura morenista: el alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar y la senadora con licencia Andrea Chávez, cuyos equipos fueron los encargados de la movilización. También anduvieron el senador Juan Carlos Loera y la delegada del Bienestar, Mayra Chávez, los cuales buscan la alcaldía de Juárez, además de diputados federales y locales, delegados y funcionarios de la 4T, así como la dirigente estatal Briguite Granados, quien mientras el alcalde Pérez Cuéllar presumió que acudieron 50 mil personas al evento, ella puso en sus redes sociales que fueron 30 mil, así que en eso al menos deberían ponerse de acuerdo.

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Quienes se pusieron las pilas y no desaprovecharon la oportunidad para movilizar a sus estructuras son los aspirantes a la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital. El secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, repartió hasta camisetas, además de andar cercano a los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón. El secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafa Loera, movilizó a los suyos, al igual que los diputados Alfredo Chávez y Manque Granados, mientras que quien reapareció en un evento con sus colegas es el exfiscal César Jáuregui, el cual encabezó una caravana de apoyo a la gobernadora Maru Campos que recorrió la avenida Tecnológico hasta llegar al Centro de Convenciones. La carrera por esa añorada candidatura está más viva que nunca, y todo depende en qué momento existirá una tregua Estado-Federación para, entonces sí, definir las reglas del proceso interno por parte del PAN.

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El trago amargo del fin de semana para el panismo fue sin duda la lamentable muerte de Marco Licón, quien fungía como director ejecutivo de la JMAS de Juárez, y es que después de estar presente en el evento de apoyo a la gobernadora Maru Campos el sábado en la capital, Licón Barraza regresaba ayer al mediodía a la ciudad fronteriza, pero un accidente carretero cobró la vida del funcionario estatal. De inmediato, tanto la Gobernadora, el alcalde Marco Bonilla, legisladores y el panismo chihuahuense en general, confirmaron y lamentaron el fallecimiento de Marco Licón. En paz descanse.

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Mientras panistas y morenistas hacían gala de su estructura, quienes el viernes coincidieron en la Ciudad de México son los liderazgos priistas en el estado. Y es que allá en la capital del país, los tricolores fueron llamados por la dirigente nacional de la Confederación Nacional Campesina, Leticia Barrera, para oficializar el nombramiento de Arturo Medina como líder estatal de la CNC en Chihuahua, es así que el también coordinador de la bancada del PRI en el Congreso local, estuvo flanqueado y apoyado por la plana mayor de la familia tricolor, pues ahí anduvieron el presidente del Comité Directivo Estatal, Alex Domínguez y la secretaria General Janeth Montes, así como varios alcaldes de extracción priista, entre los que destacan Pepe Yáñez, de Guachochi y Tere Erives, de Aquiles Serdán, quienes acompañaron a Medina en su designación como líder del sector agrario de la familia revolucionaria.