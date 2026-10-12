Marina decomisa 1.2 toneladas de cocaína y detiene a seis sujetos en costas de Oaxaca en coordinación con la Guardia Costera de EU

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó la detención de seis personas y la incautación de 1.2 toneladas de cocaína en una embarcación frente a las costas de Oaxaca.

El funcionario indicó que esta fue una operación de la Secretaría de Marina a 366 millas náuticas al sur del municipio de Huatulco, en el Pacífico mexicano.

Por su parte, el Gabinete de Seguridad indicó que este aseguramiento se cumplimentó en coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos.

La embarcación fue detectada tras un vuelo de patrullaje y vigilancia marítima; en el interior se hallaron 46 bultos en los que había aproximadamente mil 268 kilos del narcótico.

Según la información compartida, la cocaína asegurada fue trasladada a Puerto Chiapas, en Chiapas y quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para determinar el peso ministerial de la sustancia.

Por su parte, sobre los seis detenidos sólo se detalla que fueron remitidos ante las autoridades correspondientes, pero hasta el momento se desconoce su identidad.

Según las imágenes de las autoridades, los sujetos se trasladaban en una embarcación color azul, que en su interior tenía un par de bidones y paquetes envueltos en plástico color negro.