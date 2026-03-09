Marcha del 8M con menor incidencias que en años pasados: De la Peña

Santiago De la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno señaló que la marcha del 8M se realizó sin incidencias mayores, con menos daños que el año pasado.

“Yo creo que es importante destacar que no hubo incidentes mayores en la marcha, salvo las actividades que causan daños o algún destrozo a terceros, salvo eso no hay ningún incidente que lamentar, no hay incluso lesionados”.

Recordó que en años pasados hubo manifestantes que resultaron lesionadas durante la marcha y que este año incluso se observó una menor presencia del denominado “bloque negro”.