Marcelo Ebrard encabeza la tercera ronda de negociaciones del T-MEC con EU

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, recibió la mañana de este martes en las instalaciones de la dependencia a una delegación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que arrancó su visita a México en el marco de la tercera ronda de negociaciones bilaterales sobre la revisión conjunta del T-MEC.

Los equipos negociadores de México y Estados Unidos sostendrán encuentros desde hoy y hasta el jueves 23 de julio, en la Ciudad de México. Las conversaciones de este primer día se desarrollan a nivel de equipos técnicos.

Ebrard dio la bienvenida a ambas delegaciones y expresó confianza en que las conversaciones de esta ronda sean fructíferas.

El secretario reiteró que, para México, la prioridad es mantener la ventaja arancelaria que mantiene frente al resto de los países. Esa condición, dijo, ha permitido a México consolidarse como el mayor exportador hacia Estados Unidos, en beneficio de las trabajadoras y las empresas asentadas en el país.