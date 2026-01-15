Marcelo Ebrard “asegura” que él convenció a BTS de venir a México, tras confirmarse tres shows del grupo de Kpop en CDMX

En uno más de sus videos épicos, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, demostró que es un fiel fan de BTS y presumió su encuentro con Jin.

Marcelo Ebrard demostró una vez más cuán grande es su pasión por el grupo de Kpop, BTS, al publicar un video en sus redes sociales en el que asegura —en tono de broma— que fue él quien convenció a la boyband coreana más importante de todos los tiempos de venir a México.

Marcelo Ebrard sorprende a Jin de BTS al decirle la cantidad de fans que tienen en México

En un video grabado en noviembre de 2025, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dejó ver su encuentro con Jin, uno de los integrantes del grupo de Kpop, BTS, luego del concierto que éste dio en el Estadio Principal Munchak de Incheon, ante miles de fans.

Marcelo Ebrard es fan de la banda BTS (ELOISA SANCHEZ / Getty Images)

Al saludar al cantante, Ebrard le aseguró que en México son 130 millones de personas esperando la visita del grupo integrado por RM, SUGA, j-hope, Jimin, V, Jungkook y el propio Jin.

Ante el asombro de Jin por la cantidad de personas (o fans, “ARMY”) que BTS tiene en México, una integrante del staff de los intérpretes de “Butter”, “Permission to Dance” y “Dynamite” confirma en ese momento que la banda ya tenía contemplado hacer una parada en nuestro país; ahora se sabe, que como parte de su nueva gira mundial.

Marcelo Ebrard conoció a Jin en noviembre de 2025 en Corea del Sur (TikTok / Marcelo Ebrard)

Marcelo Ebrard asegura que él convenció a BTS de venir a México

La noche del miércoles 14 de enero, Marcelo Ebrard causó furor entre muchas de sus seguidoras en redes sociales, pero no por un tema político relacionado con la economía nacional, sino al publicar un video donde se le ve saludar al cantante Jin de BTS, y en el que aparece un texto que dice: “Corea del Sur. Noviembre de 2025… Les dije que los iba a convencer”.

“Oigan amigos #armybts siempre pensando en mi México y en ustedes. Les dedico este video”, escribió el secretario de Economía junto a la grabación.

BTS tiene programados tres conciertos en mayo en la CDMX (Rich Fury)

En los comentarios de la publicación, las integrantes del ARMY mexicano le pidieron a Ebrard que intercediera por ellas ante Ocesa y Ticketmaster para tener reglas claras y precios justos para los boletos de los tres conciertos que BTS dará en mayo próximo en el Estadio GNP.

En un mensaje abierto que circula en redes sociales, las seguidoras de la banda de Kpop expresaron su preocupación a los organizadores.

“OCESA, agradecemos que México sea considerado para un evento tan importante como BTS. Sin duda, es un momento esperado por miles de personas. Para que esta experiencia comience de la mejor manera, es indispensable contar con información clara y previa, específicamente los precios de los boletos y el mapa del recinto antes de la venta. La organización y la transparencia son clave para una experiencia positiva desde el inicio. Quedamos atentos a la publicación de estos datos. ARMY MÉXICO”, se lee en la carta.

El viaje de Marcelo Ebrard a Corea del Sur y su encuentro con integrantes de BTS

En octubre pasado, Marcelo Ebrard viajó a Corea del Sur para participar en la Cumbre de APEC, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum y para proponer la candidatura de México como país sede para la edición del mismo evento en 2028.

Marcelo Ebrard en Corea del Sur (Gobierno de México)

En aquella ocasión, fue testigo del discurso que RM, otro de los integrantes de BTS, dio en la cumbre, en el que habló sobre el Kpop y aseguró que el éxito de este género no se explica porque “una sola cultura sea mejor”, sino por “respetar la diversidad y acoger culturas de todo el mundo”, pero aferrándose a la “identidad única de la cultura coreana”, según muestra una grabación publicada en aquella ocasión por el secretario de Economía.

BTS la banda de Kpop se presentará en México (Kevin Winter/Getty Images for dcp)

“Cuando las barreras culturales caen y distintas voces armonizan juntas, se produce una explosión de energía creativa”, señaló RM, al comparar la dinámica que rige a BTS (y la industria del Kpop) y hacer una comparación con la armonía a la que anhelan llegar los países que conforman la cuenca Asia Pacífico.

“La cultura es como un río: fluye libremente, con distintas corrientes que a veces se unen en armonía, tal como ocurre con el K-pop. Al unirse, pueden llegar muy lejos y crear algo nuevo. Me gusta ver este flujo creativo de la cultura suceder en todo el mundo. Y la región de Asia-Pacífico posee una diversidad cultural increíblemente dinámica”, añadió.

“El éxito del Kpop es una prueba de que la diversidad cultural y la creatividad representan el mayor potencial humano: una fuerza sin fronteras y sin límites para su crecimiento”, concluyó, según muestra el video compartido por Marcelo Ebrard, quien celebró las palabras de RM, al afirmar: “El mismísimo RM dando un poderoso discurso en Corea”.