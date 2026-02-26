Mantiene SSPE puntos de inspección en zonas aledañas a Guadalupe y Calvo

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua (SSPE) mantiene activos puntos de inspección en zonas estratégicas aledañas al municipio de Guadalupe y Calvo, como parte de un operativo terrestre y aéreo implementado para reforzar la seguridad en la región.

Como parte de estas acciones, se instaló un punto de inspección en la comunidad de El Ocote, con presencia permanente de elementos estatales y el uso de aeronaves no tripuladas (drones) para labores de reconocimiento y vigilancia aérea. De igual forma, se mantiene otro punto en Puerto Yerbitas, sobre la carretera que conduce a Guadalupe y Calvo.

El despliegue contempla acciones coordinadas con la participación de la Policía Estatal en estrecha coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, instruidos por el Secretario Gilberto Loya.

Con este operativo, la SSPE reafirma su compromiso de mantener la presencia institucional en la zona serrana y garantizar condiciones de seguridad para las y los habitantes de la región.