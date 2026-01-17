Mantiene Palenque de la Feria de Santa Rita 2026 expectativa por revelación de su cartelera

El Palenque de la Feria de Santa Rita 2026 continúa generando expectativa entre el público, al mantener en curso la revelación de su programación artística para la próxima edición de la tradicional feria.

De acuerdo con los organizadores, todos los anuncios oficiales relacionados con los artistas, fechas y detalles de los espectáculos se darán a conocer exclusivamente a través de las redes sociales oficiales de la Feria de Santa Rita Chihuahua y de la empresa promotora Copar Music.

Autoridades y organizadores invitaron a la ciudadanía a mantenerse atentos a estos canales oficiales para conocer oportunamente la cartelera completa y evitar información no confirmada, destacando que en las próximas semanas se seguirán liberando detalles sobre los eventos que formarán parte del Palenque 2026.